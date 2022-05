Azzurri in partenza per gli Europei In pedana i bronzi Olimpici Pizzolato e Zanni

La Nazionale Italiana di Pesistica Olimpica torna in pedana dopo una lunga pausa. Gli Azzurri sono infatti in partenza per i Campionati Europei che si svolgeranno a Tirana dal 28 maggio al 5 giugno.

In pedana ritroveremo i bronzi Olimpici, Nino Pizzolato e Mirko Zanni, entrambi alle prese con il cambio di categoria: il primo, infatti, passa dalla 81 kg alla 89, nuova categoria olimpica, dove ritroverà il bulgaro Nasar, suo avversario lo scorso anno in Russia, in una gara storica, dove l’italiano ebbe la meglio all’ultima alzata. Pizzolato sarà in pedana il 2 giugno alle ore 17.00.

“Sono stati mesi intensi – dice il campione delle Fiamme Oro – abbiamo lavorato molto e ora inizia un nuovo percorso. Il cambio di categoria per me è un nuovo stimolo, una nuova opportunità e io la sento fortemente mia; questi Europei saranno tutto tranne che facili, ma combatterò come sempre. Affronterò avversari di livello, primo fra tutti Nasar e sono sicuro che vincerà chi, il giorno della gara, avrà meno paura”.

Scarica il CURRICULUM DI NINO PIZZOLATO

Mirko Zanni, invece, passa dalla 69 kg, nella quale ha conquistato il terzo gradino del podio a Tokyo 2020, alla 73 kg, anche questa nuova categoria, che troveremo a Parigi 2024. Mirko Zanni gareggerà il 31 maggio alle ore 20.00.

“Sarà una gara impegnativa – dice l’Azzurro del CS Esercito – tutto nuovo, categoria, avversari e ambiente, ma anche nuovi stimoli. Dopo i Giochi Olimpici mi sono preso del tempo e ora mi sento pronto per iniziare questa nuova avventura. Sarà divertente, di questo ne sono sicuro”.

Scarica il CURRICULUM DI MIRKO ZANNI

La prima a salire in pedana nella categoria fino a 49 kg sarà Giulia Imperio che, da Campionessa Europea Juniores in carica (a Rovaniemi nel 2021), si presenta all’appuntamento senior con tanta voglia di far bene. L’Azzurra del CS Esercito segnerà l’esordio Azzurro il 28 maggio alle 20.00.

Scarica il CURRICULUM DI GIULIA IMPERIO

Toccherà poi alla veterana del gruppo Jennifer Lombardo, che ritroveremo in pedana dopo l’infortunio, nella categoria 55 kg; per lei l’appuntamento è domenica 29 maggio alle ore 17.00.

Scarica il CURRICULUM DI JENNIFER LOMBARDO

Lunedì 30 maggio sarà la volta della coppia di Azzurre, Lucrezia Magistris e Alessia Durante, entrambe impegnate nella categoria 59 kg; per loro l’appuntamento è alle ore 17.00.

Scarica il CURRICULUM DI LUCREZIA MAGISTRIS

Scarica il CURRICULUM DI ALESSIA DURANTE

Martedì 31 maggio sarà il turno di Mirko Zanni e toccherà poi alla coppia Nino Pizzolato e Cristiano Ficco, entrambi nella categoria 89 kg, chiudere la spedizione. L’Azzurro friulano classe 2001, già Campione Olimpico ai Giochi Giovanili di Buenos Aires nel 2018, torna in pedana dopo l’oro da Campione Europeo Junior, conquistato a Rovaniemi.

Scarica il CURRICULUM DI CRISTIANO FICCO

A guidare l’intera spedizione ci sarà come sempre il Direttore Tecnico, Sebastiano Corbu, supportato dai tecnici Pietro Roca, Raffaele Navarino, Domenico Marzullo, Vincenzo Ficco.

Le gare degli Azzurri verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Federazione.

*Foto Mezzelani

Com. Stam./foto