Azzurrini da urlo al Mondiale, oro per Barletta e argento per Iezzi

Campionato del Mondo di Fossa Olimpica e Skeet Azzurrini da urlo, oro per Barletta e argento per Iezzi Venerdì la gara del Mixed con le coppie Lenticchia-Iezzi e Barletta-Littamè

Osijek (CRO) – Il Mondiale 2022 per l’Italia inizia con due medaglie nella gara individuale Junior di Fossa Olimpica. A meritarsele sono stati Gianamarco Barletta ed Emanuele Iezzi, rispettivamente d’oro e d’argento.

Barletta (Fiamme Oro), classe 2002 di Contursi Terme (SA), ha chiuso le qualificazioni con 113/125 (+2) in settima posizione assoluta e si è meritato la finalissima con 21/25 nella semifinale, nel round decisivo per il podio si è alternato al comando con il compagno di squadra Emanuele Iezzi di Manoppello (PE), venti anni il prossimo 16 ottobre, secondo migliore in qualificazione con 119/125 e poi nella finalissima grazie al 21/25 della semifinale.

Dopo essersi liberati del francese Thomas Agez, piazzatosi al quarto posto, e del finlandese Juho Johannes Maekalae, terzo sul podio, i due azzurri hanno proseguito la loro cavalcata trionfale verso la vetta del podio fino ad arrivare a spareggiare sul punteggio di 32/35. Solo lo spareggio ha assegnato la vittoria ed il Titolo Iridato Junior a Barletta con +2, mentre a Iezzi è toccato l’argento con +1.

“La gara è stata molto bella e combattuta fino alla fine – ha commentato il giovane salernitano –Sono soddisfattissimo di come sia andata e mi ha fatto particolarmente piacere duellare con il mio compagno di squadra Emanuele (Iezzi, ndr) per l’oro e l’argento”.

“E’ stata una gara stupenda fin dall’inizio, su un campo impegnativo ma bello. Grazie all’aiuto di Daniele (DI Spigno, ndr) ci siamo riusciti a preparare al meglio e questo è l’evidente risultato – ha aggiunto l’abruzzese – Sono contentissimo di aver condivido il podio con Gianmarco (Barletta, ndr)”.

Fuori dalla finale per un piattello Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA), undicesimo con 112/125.

Niente semifinale, invece, per le donne. Ad andarci vicinissime sono state Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD) e Marika Patera di Cento (FE), rispettivamente nona e decima con 105/125, mentre Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni si è fermata in diciassettesima posizione con 101/125. Sul podio l’australiana Dean, oro con 30/35 +4, la cinese Han, argento con 30/35 +3, e l’australiana Collins, bronzo con 19/25.

“Che gara ragazzi! Questo è il modo più efficace per descrivere la prestazione degli uomini – ci ha detto molto soddisfatto il Commissario Tecnico Daniele Di Spigno – Hanno fatto un grandissimo lavoro in avvicinamento ed hanno concretizzato la meglio tutto il lavoro fatto fino ad oggi. Per quanto riguarda le ragazze, c’è stata qualche imprecisione di troppo, ma abbiamo capito quali sono gli aspetti su cui concentrare il lavoro futuro. In ogni caso, hanno tutto il tempo di riscattarsi nella gara di domani del Mixed e nella gara di dopodomani delle Squadre. I conti si fanno alla fine. Questo è solo il primo giorno, senza dubbio ottimo, ma siamo all’inizio dell’avventura iridata”.

Domani sarà la volta del Mixed Team. Per l’Italia in pedana si cimenteranno le Coppie miste Lenticchia-Iezzi e Barletta-Littamè. Dopo le qualificazioni i migliori 6 teams si sfideranno nei medal matches, in programma a partire dalle 15.45.

RISULTATI

Trap Junior Maschile: 1° Gianmarco BARLETTA (ITA) 113/125 (+2) – 21/25 – 32/35 (+2); 2° Emanuele IEZZI (ITA) 119/125 – 21/25 – 32/35 (+1); 3° Juho Johannes MAEKELAE (FIN) 113/125 (+3) – 19/25 – 21/25; 4° Thomas AGEZ (FRA) 121/125 – 22/25 – 12/15; Bence DOEBOERHEGYI (HUN) 117/125 – 19/25; Zian DU (CHN) 116/125 – 18/25; Ondrej STASTNY (CZE) 114/125 – 12/15; Ryan BUGEJA (MLT) 113/125 (+0) – 5/15; 11° Edoardo ANTONIOLI (ITA) 112/125.

Trap Junior Femminile: 1ª Kiara Sioux-Lin DEAN (AUS) 110/125 – 21/25 – 30/35 (+4); 2ª Ting HAN (CHN) 112/125 – 19/25 – 30/35 (+3); 3ª Breanna Maree Dowse COLLINS (AUS) 109/125 (+3) -2025 – 19/25; 4ª Africa BAENA SEDANO (ESP) 109/125 (+4) – 19/25 – 10/15; 5ª Sara Sija Patricia NUMMELA (FIN) 116/125 – 18/25; 6ª Zina HRDLICKOVA (CZE) 108/125 – 17/25; 7ª Ryann Paige PHILIPS (USA) 106/125 – 10/15; 8ª Zixi ZHANG (CHN) 107/125 – 7/15; 9ª Sofia LITTAME’ (ITA) 105/125; 10ª Marika PATERA (ITA) 105/125; 17ª Giorgia LENTICCHIA (ITA) 101/125

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP JUNIOR

Men: Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA); Gianmarco Barletto (Fiamme Oro) di Contursi Terme (SA); Emanuele Iezzi di Manoppello (PE).

Ladies: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD); Marika Patera di Cento (FE).

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Marco Correzzola di Merlana (PD).

Ladies: Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM).

Commissario Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET JUNIOR

Men: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI).

Ladies: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oto) di Roma; Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia (PT).

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi.

PROGRAMMA GARA

Venerdì 23 Settembre Gara Mixed Team Trap Junior

15:45 Medal Matches Mixed Team Trap Junior

Sabato 24 Settembre Gara Team Trap Junior M e F

15:30 Medal Matches Team Trap Junior F

16:30 Medal Matches Team Trap Junior M

Domenica 25 Settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Lunedì 26 Settembre Gara Trap M e F (50 piattelli)

Martedì 27 Settembre Gara Trap M e F (50 piattelli)

Mercoledì 28 Settembre Gara Trap M e F (25 piattelli)

14:15 Semifinali e Finale Trap F

16:00 Semifinali e Finale Trap M

Giovedì 29 Settembre Gara Mixed Team Trap

15:45 Medal Matches Mixed Team Trap

Venerdì 30 Settembre Gara Team Trap M e F

16:00 Medal Matches Team Trap F

17:10 Medal Matches Team Trap M

Sabato 01 Ottobre Allenamenti Ufficiali Skeet Junior

Domenica 02 Ottobre Gara Skeet Junior M e F (75 piattelli)

Lunedì 03 Ottobre Gara Skeet Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Skeet Junior F

15:30 Semifinali e Finale Skeet Junior M

Martedì 04 Ottobre Gara Mixed Team Skeet Junior

15:45 Medal Matches Mixed Team Skeet Junior

Mercoledì 05 Ottobre Gara Team Skeet Junior M e F

14:45 Medal Matches Team Skeet Junior F

15:55 Medal Matches Team Skeet Junior M

Giovedì 06 Ottobre Allenamenti Ufficiali Skeet

Venerdì 07 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Sabato 08 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Domenica 09 Ottobre Gara Skeet M e F (25 piattelli)

14:15 Semifinali e Finale Skeet F

16:00 Semifinali e Finale Skeet M

Lunedì 10 Ottobre Gara Mixed Team Skeet

16.15 Medal Matches Mixed Team Skeet

Martedì 11 Ottobre Gara Team Skeet M e F

15:20 Medal Matches Team Skeet F

16:25 Medal Matches Team Skeet M

Com. Stam./foto