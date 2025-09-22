Coppa del Mondo Junior ISSF Azzurrini in India per l’ultima Coppa del Mondo 2025 Già a New Delhi la Squadra di Skeet, in gara dal 26 settembre

New Delhi (IND) – La stagione internazionale per gli Junior si avvia alla sua conclusione con la Coppa del Mondo ISSF in programma a New Delhi (IND) dal 25 settembre al 1° ottobre. Per l’Italia i primi ad arrivare nella capitale indiana sono stati gli Azzurrini di Skeet del Commissario Tecnico Sandro Bellini, che già da oggi avranno la possibilità di prendere confidenza con le pedane del Dr. Karni Singh Shooting Ranges.

Agli ordini del CT toscano ci sono Matteo Bragalli (Fiamme Oro) di Pistoia, Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM) ed Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS).

Giovedì 25 settembre ci saranno gli allenamenti ufficiali, mentre la gara vera e propria li impegnerà venerdì 26 settembre con i primi 75 lanci di qualificazione e sabato 27 settembre con altri 50 piattelli di qualificazione e le finali, in programma a partire dalle 13.30.

Il 26 settembre partirà alla volta dell’India anche la Squadra di Trap guidata dal Commissario Tecnico Daniele Di Spigno, che per l’occasione ha deciso di convocare Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS), Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline (BS) e Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC). Il loro primo impegno sarà il 28 settembre con gli Allenamenti Ufficiali.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Matteo Bragalli (Fiamme Oro) di Pistoia; Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM).

Ladies: Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS).

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline (BS).

Ladies: Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC).

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

PROGRAMMA

Giovedì 25 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Venerdì 26 settembre Gara Skeet Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 27 settembre Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

10:00 Finale Skeet Femminile

11:30 Finale Skeet Maschile

Domenica 28 settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Lunedì 29 settembre Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Martedì 30 settembre Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

11:00 Finale Trap Femminile

12:30 Finale Trap Maschile

Mercoledì 01 ottobre Gara Trap Mixed Team

11:00 Medal Matches Mixed Team Trap

12:15 Cerimonia di Chiusura

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e New Delhi è di +3.30 ora. (Es. Quando a Roma saranno le 10.00, a New Delhi saranno le 13.30).

Com. Stam. + foto