BAAB – Basement Art Assembly Biennial| Issue 00

Roma. Basement Art Assembly Biennial (BAAB) è un’organizzazione no-profit fondata da CURA. e da Basement Roma, e concepita per attuare un glitch tra le radici editoriali dello spazio espositivo, le dinamiche istituzionali del sistema dell’arte, e un mondo underground e sperimentale, che allude alla libertà di definire nuovi mondi.

Organizzata nei confini ristretti di Basement Roma, spazio espositivo liminale e autosostenuto, fondato da CURA. nel 2012, Basement Art Assembly Biennial è intesa come un organismo in movimento, un performing space chiamato a modellarsi nel tempo, in un processo di trasformazione, scrittura e riscrittura che si sviluppa nel corso della sua durata, fino a diventare un corpo unico e un’esperienza corale e collettiva.

L’edizione d’esordio di BAAB, Issue 00, apre a settembre 2025 e si pone come il teaser di un progetto in divenire, in cui raggiungere un azzeramento per ricostruire e indagare, attraverso un nuovo sguardo, nuove forme di coesistenza. La prima bozza di una “sedicente biennale” si offre così con i propri limiti e le proprie domande rispetto a un mondo in continua evoluzione. La soglia di uno spazio espositivo claustrofobico e congestionato, diviene il luogo in cui alimentare un pensiero critico nuovo, attraverso energie, connessioni, sperimentazioni, assemblamenti e un nuovo senso di comunità.

In un’epoca in cui tutto tende alla sovra-esposizione, Basement Art Assembly Biennial invita a cambiare prospettiva e a guardare verso il basso, perché “underground is the new institution”.

La mostra è accompagnata da una pubblicazione edita da CURA. e da un esteso programma di letture, talks, performance e proiezioni, pensato per coinvolgere la scena artistica locale e internazionale, favorendo un dialogo tra linguaggi, discipline e media.

Fondatori e organizzatori CURA. Piattaforma curatoriale ed editoriale fondata a Roma nel 2009 da Ilaria Marotta e Andrea Baccin, e rivolta alla produzione dell’omonima rivista CURA., semestrale internazionale di curatela, di arte e di critica contemporanea.

Basement Roma

Centro per l’arte contemporanea e organizzazione no-profit fondato da CURA. nel 2012, che opera con spirito di sperimentazione e di libertà artistica, tra pensiero critico ed editoria. Immaginato come una istituzione indipendente, multidisciplinare e sperimentale, Basement Roma incarna nell’anima underground del suo spazio espositivo, uno spirito di ricerca e di immaginazione radicale. Attingendo alle esperienze storiche che hanno caratterizzato l’avanguardia della città, a partire dalla fine degli anni Sessanta, Basement Roma ridefinisce, attraverso l’arte e gli artisti, il senso della comunità e della partecipazione pubblica, e la centralità degli spazi abbandonati, periferici e squalificati. Chief Curators Ilaria Marotta e Andrea Baccin Advisory Board Nicolas Bourriaud, critico e curatore Simon Denny, artista Lumi Tan, curatrice e scrittrice

La lista degli Artisti, degli Associate Curators e dei Partners sarà annunciata a luglio 2025

