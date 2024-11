Babbo Natale, elfi e un bosco incantato: il villaggio natalizio al Bioparco di Sicilia, dove anche gli animali ricevono i regali

Dalla visita alla casa di Santa Claus alla consegna dei doni agli ippopotami, lemuri catta e capibara, sono diverse le attività che i bambini potranno fare all’interno del giardino zoologico di Carini durante il mese di dicembre

CARINI – Casa di Babbo Natale, elfi, trucca bimbi a tema, caldarroste fumanti e vin brulè. Anche quest’anno il Bioparco di Sicilia, in via Vespucci a Carini, si trasforma in un magico villaggio natalizio dove oltre a incontrare gli animali sarà possibile “trasformarsi” in fiocchi di neve, incontrare Santa Claus in compagnia dei suoi piccoli aiutanti e immergersi nella natura del bosco incantato alla scoperta dei suoi abitanti e delle loro caratteristiche uniche: all’interno del rettilario sarà possibile scoprire curiosità e caratteristiche degli animali del sottobosco.

Il villaggio, con un’ambientazione da fiaba, sarà inaugurato domenica 1° dicembre e sarà visitabile dalle 9.30 alle 16 (le casse chiudono alle 14.30) anche nei quattro fine settimana successivi (sabato 7 e domenica 8 dicembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre, sabato 21 e domenica 22, sabato 28 e domenica 29), cui si aggiungono lunedì 23 e 30 dicembre e venerdì 27 dicembre.

I visitatori avranno anche la possibilità di partecipare alla consegna di saporiti regali natalizi agli animali: alle 11 a ricevere il dono saranno gli ippopotami, alle ore 12 toccherà ai lemuri catta e alle 15 ai capibara.

La casa di Babbo Natale

Nella piazza dell’area ristoro, all’interno di una struttura in legno decorata per l’occasione con palline, si trova il quartiere generale di Babbo Natale e degli elfi. Lì i piccoli visitatori, in compagnia dei propri familiari, potranno scattare una foto ricordo, consegnare la letterina che custodisce la lista dei regali che desiderano ricevere e decorare delle palline che poi saranno appese nel grande albero del Bioparco.

Area food

Al self-service due le proposte fisse durante il mese di dicembre: per i bambini mezze penne al pomodoro e nuggets di pollo con patatine fritte e bibita a scelta tra acqua, Coca cola, Coca cola zero, Fanta e Sprite (al prezzo di 8 euro); e per gli adulti salumi e formaggi come antipasto, carne arrosto e polpette al sugo con contorno a scelta e una bibita a scelta tra acqua, Coca, Fanta, Sprite e birra (al prezzo di 10 euro). Sul sito è già possibile acquistarli. E per scaldarsi mentre si passeggia per i viali del giardino zoologico ammirando i wallaby, le zebre, i lama e i tanti altri animali che abitano il Bioparco popolano si potranno gustare le caldarroste fumanti o sorseggiare il vin brulè acquistati nei punti ristoro, addobbati a festa, avvolti dal calore e dai profumi del Natale.

Biglietti

Il ticket per visitare il villaggio natalizio e il giardino zoologico costa 12 euro. Ticket ridotto per i bambini, da 2 anni a 10 anni non compiuti: pagano 9,50 euro. Previste riduzioni anche per gli over 65 (10 euro), le persone con disabilità o loro accompagnatori (7 euro) e i bambini, da 2 anni a 10 anni non compiuti, con disabilità (5 euro).

