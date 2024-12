Babbo Natale in persona premia domenica a Misilmeri i campioni assoluti per lo Challenge degli Emiri 2024 – Memorial “Giovanni Buttacavoli”

Consueta “réunion” di fine anno nella cittadina alle porte di Palermo per festeggiare i piloti che si sono distinti nella serie regionale automobilistica dedicata agli Slalom promossa dalla Misilmeri Racing, tra tombolate, pane e panelle ed il tradizionale brindisi augurale.

È il giovane “nipote d’arte” ragusano Guglielmo Licitra, ad essersi aggiudicato la vittoria assoluta, al volante della sua Renault Clio Williams, mentre la campionessa italiana 2023 e 2024 Angelica Giamboi (Fiat X1/9 Dallara) ha monopolizzato la classifica Femminile. Il palermitano Ortolano (Fiat X1/9) è campione tra le Autostoriche. Si preparano grosse novità nel contesto dello Challenge Emiri 2025

Misilmeri, 12 dicembre – Ormai un appuntamento che si rinnova puntualmente a metà dicembre di ogni anno. La Misilmeri Racing si appresta ancora una volta ad ospitare, nell’intera mattinata di domenica 15 dicembre, nella funzionale Area artigianale di Misilmeri, la tradizionale “parata” di campioni dello sport automobilistico e l’attesissima cerimonia di premiazione dello Challenge degli Emiri 024 – Memorial “Giovanni Buttacavoli”. La serie regionale dedicata agli Slalom ha riscosso nella sua maturità ottimi consensi tra addetti ai lavori e semplici appassionati di motori, al meglio delle quattro tappe previste tra le province di Palermo e di Messina (gli Slalom Città di Montemaggiore Belsito, San Piero Patti, Ucria e Misilmeri).

Ma non soltanto auto da corsa. Dalle 9.00 alle 14.00 sarà appunto… “Misilmeri Racing in Festa”, un colorato e variegato ‘viaggio’, in piena atmosfera natalizia, tra degustazioni di pane e panelle e panettoni, tombolate ed altri giochi a premi, aree dedicate ai più piccini, sfilate di auto d’epoca e sportive e perfino spettacoli di magia con David Kosta. Con la presenza, ovvia, però mai banale soprattutto in questo periodo, di Babbo Natale. Sarà anche l’occasione, per i presenti, di ammirare alcune aree espositive curate dagli artigiani della cittadina alle porte di Palermo, sempre negli ampi spazi di via Pellingra, in un connubio tra sport automobilistico ed appunto artigianato locale, come da sempre desiderato dal poliedrico Giuseppe Bonanno, presidente Misilmeri Racing e dai suoi collaboratori.

Il fulcro della giornata sarà ovviamente la cerimonia di premiazione dei vincitori dello Challenge degli Emiri 2a edizione. Cinque i premiati per quanto concerne la graduatoria assoluta (calcolata in base ai punteggi ottenuti dai concorrenti negli slalom in calendario, oltre a cinque punti bonus concessi in base al regolamento ai piloti, per aver partecipato a tutti i quattro appuntamenti della serie). Ad aver iscritto il proprio nome nell’albo d’oro dello Challenge zeroventiquattro è il giovane “nipote d’arte” Guglielmo Licitra, ragusano di Marina di Ragusa, il quale ha portato a termine una stagione agonistica di brillante livello, sempre costante nei risultati al volante della sua Renault Clio Williams curata dalla messinese Ferrara Motors (lo zio, Salvatore Licitra, è anche lui un pilota di ottimo livello tra gli Slalom e le Cronoscalate).

Licitra, con i suoi 62 punti totali in carniere, ha preceduto in classifica l’altrettanto veloce Filippo Millonzi (59 punti finali, per lui), palermitano di Montemaggiore Belsito, con la Fiat 500 di gruppo Speciale della Misilmeri Racing. Sul podio, staccato di un battito di ciglia dalla posizione d’onore, si è inoltre piazzato Francesco Morici, altro specialista dal “piede pesante” originario di Misilmeri, terzo assoluto (ma per tre quarti del campionato in testa alla graduatoria) con 58 punti e la sua poderosa Fiat Cinquecento Sporting “griffata” Misilmeri Racing. Nel contesto della cerimonia, come detto, saranno inoltre premiati anche il quarto classificato, il messinese di Novara di Sicilia Sergio Bertolami (49 punti, con il prototipo Brc Suzuki iscritto dalla Puntese Corse) ed il quinto assoluto, l’altro veloce palermitano Agostino Ingrassia (48 punti, colti alla guida della Peugeot 106 Gti 16v con i colori Misilmeri Racing).

La speciale classifica Femminile ha visto la grintosa “figlia d’arte” messinese (vive a Terme Vigliatore) Angelica Giamboi fregiarsi inoltre dello Challenge degli Emiri, trofeo che si aggiunge a quelli già conquistati quest’anno (la portacolori della RO Racing si è nuovamente laureata Campionessa italiana Slalom, bissando il tricolore ‘23,

oltre ad aver riposto in bacheca anche il titolo di Campionessa siciliana Slalom 2024). Angelica (unica ad essere premiata) ha prevalso con 36 punti e la fedele Fiat X1/9 Dallara, precedendo la sempre più brava catanese (di Bronte) Alice Gammeri e la novarese di Sicilia Katia Di Dio.

Tra le Autostoriche, successo pieno e premio meritato tra gli Emiri per il montemaggiorese Salvatore Ortolano, anche lui sempre costante e presente nelle gare nell’abitacolo della sua Fiat X1/9 schierata dalla Cst Sport di Gioiosa Marea (ME), con la quale ha ottenuto 51 punti, precedendo Giovanni Mineo (Peugeot 205 Rallye) e Massimiliano Ciarcià (Fiat X1/9).

Saranno comunque a disposizione altre targhe ricordo e coppe per premiare alcune figure chiave nell’impegno logistico e nell’organizzazione delle sfide valide per lo Challenge e per ringraziare i numerosi sponsor che hanno voluto associare il proprio marchio al progetto della Misilmeri Racing, in particolar modo la palermitana Lpg Racing.

Momento di sicura commozione generale vedrà inoltre l’assegnazione del Memorial ‘Giovanni Buttacavoli’, in ricordo del giovane ed apprezzato pilota originario di Belmonte Mezzagno già protagonista in tante gare auto del recente passato con la sua gialla Fiat 127, scomparso prematuramente nel febbraio scorso. Lo Challenge degli Emiri 2024 è stato interamente dedicato alla sua figura.

La giornata di domenica costituirà inoltre l’occasione per la Misilmeri Racing di premiare i cinque migliori suoi tesserati piloti che si sono distinti nel Campionato sociale 2024. Ad essersi aggiudicato la serie è il belmontese Gaetano Pizzi, distintosi particolarmente quest’anno, nella specialità, alla guida della funambolica Fiat 126 con motore Kawasaki schierata nel gruppo E1 Italia. Sul podio d’onore anche i citati Filippo Millonzi e Francesco Morici. Riconoscimenti nel Campionato sociale, infine, per Agostino Ingrassia e Vito Giacalone, quarto e quinto classificati. Il ricco programma prevede la premiazione del Campionato Gimkana 2024, che ha visto la Misilmeri Racing in prima linea nell’organizzazione di numerosi eventi.

Nel corso della cerimonia saranno altresì annunciate le gare che andranno a comporre lo Challenge degli Emiri 2025, che si preannuncia già ricco di novità e che anticipa una collaborazione tra la Misilmeri Racing ed altre realtà organizzative siciliane.

Il tradizionale brindisi con spumante italiano, l’immancabile panettone e lo scambio degli auguri natalizi e di fine anno tra la Misilmeri Racing ed i presenti, chiuderà una giornata all’insegna della passione motoristica e, per una volta, della spensieratezza.

