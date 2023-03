Coppa del Mondo ISSF Bacosi-Lodde di bronzo nel Mixed di Skeet Giovedì allenamenti ufficiali per la squadra di Trap del CT Conti

Doha (QAT) – Anche oggi l’Italia sale sul podio del Lusaill Shooting Complex di Doha (QAT). Diana Bacosi e Luigi Lodde hanno conquistato la medaglia di bronzo nella gara del Mixed Team di Skeet della seconda Prova di Coppa del Mondo ISSF per il 2023.

I due azzurri, entrambi portacolori dell’Esercito Italiano, hanno concluso le qualificazioni con il punteggio di 146/150 che gli ha regalato il primo dei due pass per l’accesso al medal match per il bronzo. Nella sfida per salire sul podio si sono confrontati con la coppia cilena composta da Francisca Crovetto Chadid e da Hector Andres Flores Barahona e li hanno regolati con un netto 6 a 2, mettendosi al collo la medaglia. Davanti a loro gli Stati Uniti con Kimberly Rhode e Vincent Hancock e la Francia con Lucie Anastassiou e Eric Delaunay, rispettivamente d’oro e d’argento.

“Gara tosta. Ho avuto qualche difficoltà all’inizio ma poi ho ritrovato la fucilata che ho avuto in questa trasferta – ha spiegato Lodde – Ci siamo trovati in sintonia con Diana (Bacosi, ndr) ed abbiamo fatto il nostro. Grazie al CT che continua a supportarmi e sopportarmi e a Fabio Partigiani che ci ha dato una gran mano e ci sostiene sempre”. “Condivido in pieno le sensazioni di Gigi, che è stato un compagno di squadra eccezionale – ha aggiunto la Campionessa Olimpica di Rio 2016 e medaglia d’argento a Tokyo 2020 – Ai suoi ringraziamenti aggiungo quelli per l’Esercito Italiano e per la Federazione, dal Presidente a tutto lo Staff, che ci sostengono e ci accompagnano sempre, ed ai nostri Sponsor”.

Lontani dai medal matches Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro), che hanno concluso la loro trasferta con l’undicesima piazza.

“Sono soddisfatto e ci tengo a fare i miei complimenti a tutta la squadra per l’impegno che hanno profuso in questa trasferta – ha concluso il Direttore Tecnico Andrea Benelli – Come quella di ieri, anche quella di oggi è stata una gara difficile. Questo mi fa pensare che dobbiamo fare qualcosa di più e meglio in preparazione per le Olimpiadi. Dobbiamo capire come fare a trovare la strada giusta per mantenere alta la concentrazione anche nel Mixed dopo la gara individuale, evento in cui spesso soffriamo un po’ la stanchezza, anche se in passato abbiamo vinto tantissime gare e anche oggi abbiamo dimostrato che siamo sempre tra i più forti. Il nostro obiettivo sarà quello di arrivare ad affrontare la gara del Mixed alle Olimpiadi al top della forma. Faccio i miei complimenti agli Stati Uniti e alla Francia, ma anche i nostri si sono comportati bene. Grazie al professor Fabio Partigiani che ha come sempre contribuito in maniera determinante alla realizzazione dei nostri suuccessi e alla mia Grande Federazione”.

Da domani i protagonisti della Coppa del Mondo Saranno gli specialisti di Trap. Per questa gara il Direttore Tecnico Marco Conti ha deciso di convocare Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO), Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Per loro il programma prevede allenamenti ufficiali, mentre da venerdì 10 marzo sarà gara.

RISULTATI

Skeet Mixed Team: 1ª USA (Kimberly Rhode-Vincent Hancock) 148/150 (+4); 2ª FRANCIA (Lucie Anastassiou-Eric Delaunay) 148/150 (+3); 3ª ITALIA (Diana Bacosi-Luigi Lodde) 146/150 – 6; 4ª CILE (Francisca Crovetto Chadid-Hector Andres Flores Barahona) 144/150 – 2; 11ª ITALIA (Martina Bartolomei-Gabriele Rossetti) 141/150.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Niccolò Sodi (Carabinieri) di Arezzo.

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Pçartigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Pçartigiani.

PROGRAMMA

Giovedi 9 Marzo Allenamenti Ufficiali Trap

Venerdì 10 Marzo Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 11 Marzo Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

12:15 Semifinali e Finale Trap Femminile

13.45 Semifinali e Finale Trap Maschile

Domenica 12 Marzo Gara Trap Mixed Team

13:15 Medal Matches Mixed Team Trap

N.B.: Tutti gli orarti sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Doha è di +2 ore. (Es. Quando a Doha saranno le 15.00, a Roma saranno le 13.00)

