Tokyo (JPG) – Il primo giorno di gara di Skeet è appena finito all’Asaka Shooting Raange e si possono tirare le somme dopo le prime tre serie. Per quanto riguarda la classifica femminile, al traguardo dei 75 piattelli senza errori si sono presentate solo due tiratrici: la nostra Diana Bacosi e la cinese Meng Wei.

L’azzurra umbra di nascita e tosco-laziale di adozione, Campionessa Olimpica uscente, è scesa in pedana molto concentrata e tranquilla, prendendosi i tempi giusti per eseguire al meglio la liturgia della pedana ed è andata a riposo con il punteggio pieno. Lontana dalla vetta della classifica Chiara Cainero. La friulana, Campionessa Olimpica di Pechino 2008 e Vice Campionessa a Rio cinque anni fa, si è disunita nella sesta pedana della prima serie a causa di due errori ravvicinati e ha proseguito la sua gara in salita. Purtroppo domani partirà con il parziale di 67/75 e l’obbligo di non sbagliare più per poter sperare nell’ingresso in finale.

Anche al maschile i leader sono due: lo statunitense Vincent Hancock ed il francese Eric Delaunay, entrambi perfetti con 75/75. Con un solo piattello di ritardo fanno sentire il proprio fiato sul collo ai due leader cinque tiratori, tutti appaiati a quota 74. Tra questi anche il debuttante azzurro Tammaro Cassandro che, dopo essersi fatto scappare un piattello nella pedana sei della prima serie, non ha più sbagliato nulla. Tre in totale, invece, i piattelli scappati dal controllo di Gabriele Rossetti, Campione Olimpico uscente. L’azzurro di Ponte Buggianese (PT) domani si presenterà sui blocchi di partenza con una dote di 72/75 e la consapevolezza di non dover far volare via intatto nessun’altro piattello per sperare di poter difendere in finale il titolo conquistato a Rio de Janeiro nel 2016.

Il programma di gara proseguirà con altri 50 piattelli di qualificazione (due serie a testa, ndr). Questi gli orari di domani, lunedì 26 luglio, in cui il pubblico italiano potrà seguire i nostri azzurri in gara: Chiara Cainero – 02.30 e 05.00; Diana Bacosi – 03.00 e 05.30; Tammaro Cassandro – 03.00 e 05.30; Gabriele Rossetti – 02.00 e 06.30. I migliori sei accederanno alla finali in programma a partire dalle 07.50.

RISULTATI

Skeet Femminile: Diana BACOSI (ITA) 75/75; Meng WEI (CHN) 75/75; Chiara CAINERO (ITA) 67/75.

Skeet Maschile: Vincent HANCOCK (USA) 75/75; Erica DELAUNAY (FRA) 75/75; Tammaro CASSANDRO (ITA) 74/75; Gabriele ROSSETTI (ITA) 72/75.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassendro (Carabinieri) di Caserta; Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

PROGRAMMA GARE

Lunedì 26 luglio dalle ore 02.00 alle ore 07.00 – Qualificazione Skeet Femminile

dalle ore 03.00 alle ore 07.00 – Qualificazione Skeet Maschile

dalle ore 07.50 alle ore 08.35 – Finale Skeet Femminile

dalle ore 08.50 alle ore 09.35 – Finale Skeet Maschile

Martedì 27 luglio Pre Event Training Trap

Mercoledì 28 luglio dalle ore 02.00 alle ore 07.50 – Qualificazione Trap Femminile

dalle ore 02.50 alle ore 08.40 – Qualificazione Trap Maschile

Giovedì 29 luglio dalle ore 02.00 alle ore 05.30 – Qualificazione Trap Femminile

dalle ore 02.50 alle ore 06.20 – Qualificazione Trap Maschile

dalle ore 07.30 alle ore 08.15 – Finale Trap Femminile

dalle ore 08.30 alle ore 09.15 – Finale Trap Maschile

Venerdì 30 luglio Pre Event Training Trap Mixed Team

Sabato 31 luglio dalle ore 01.00 alle ore 04.50 – Qualificazione Trap Mixed Team

dalle ore 05.30 alle ore 06.30 – Finali Mixed Team

Luogo delle gare: Asaka Shooting Range

N.B.: Gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Tokyo è di + 7 ore. (Es. Quando a Tokyo saranno le 15.00, a Roma saranno le 08.00)

