“Bad Boys: Ride Or Die” – MUSICA STELLARE

La colonna sonora ufficiale di “Bad Boys: Ride Or Die” (https://sme.lnk.to/badboys_rideordie ), il quarto capitolo della leggendaria serie cinematografica con un cast stellare, con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.

L’album comprende 10 tracce con importanti superstar globali multi-generazionali, tra cui Black Eyed Peas, Becky G, El Alfa, BIA, JID, MYKE TOWERS Flo Milli, e molti altri, in particolare il brano“Light Em Up” di Will Smith e Sean Paul.

.

L’OST è stata anticipata dal singolo “Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)” (videoclip ufficiale) dei Black Eyed Peas e El Alfa con la partecipazione di Becky G, attualmente anche in rotazione radiofonica.

All’interno dell’album anche il singolo “Lights Out” di BIA insieme a JID, anch’esso accompagnato da un videoclip ufficiale.

Bad Boys Ride Or Die Soundtrack tracklist:

Black Eyed Peas & El Alfa feat. Becky G – TONIGHT (Bad Boys: Ride Or Die) BIA & JID – LIGHTS OUT ScarLip – Mike T BIA – OH NO Flo Milli – DUH! Shenseea feat. Myke Towers – Bam Bam 21 Lil Harold – Brand New Becky G, Luisa Sonza & Papatinho – Flores Pa Ti Will Smith & Sean Paul – LIGHT EM UP Sean Paul & TRUENO – Bad Boys

Il film “Bad Boys: Ride Or Die” è nei cinema italiani dal 13 giugno.

“Bad Boys” è uno dei più importanti film cult dell’epoca moderna di Hollywood, e questa aura iconica si riflette nel gruppo di artisti scelti per partecipare alla colonna sonora del quarto capitolo della serie.

Sean Paul appare due volte nella colonna sonora, con Will e di nuovo con TRUENO per la titletrack “Bad Boys.” BIA, che vanta più presenze nella colonna sonora, è nel brano dal sound reggae “OH NO,” e nell’inno “LIGHTS OUT” con JID. La superstar latinaBecky G, Flo Milli, la nascente stella del reggae Shenseea, e l’artista emergente di New York ScarLip, nota per il suo travolgente “This Is New York”, contribuiscono a rendere la colonna sonora un’opera ben equilibrata, piena di artisti che hanno aiutato a ridefinire il panorama musicale con le loro capacità di creare hit.

La colonna sonora del terzo capitolo della serie, Bad Boys For Life, del 2020, aveva a generato un enorme successo globale grazie a “RITMO” dei Black Eyed Peas con J Balvin.

Quest’estate, i Bad Boys preferiti dal mondo tornano con la loro iconica miscela di azione mozzafiato e commedia esilarante, ma questa volta con una novità: sono in fuga.

Diretto da Adil & Bilall. Scritto da Chris Bremner e Will Beall. Prodotto da Jerry Bruckheimer, Will Smith, Chad Oman e Doug Belgrad. I produttori esecutivi sono Barry Waldman, Mike Stenson, James Lassiter, Jon Mone, Chris Bremner e Martin Lawrence. Il film è interpretato da Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith, Rhea Seehorn, con Tiffany Haddish e Joe Pantoliano.

di Daniela Dall’Acqua

Foto https://paroleedintorni.it

Video https://m.youtube.com/watch?v=xp-aqLwQ-X4