Bagheria, conferenza su: “Come nasce una stella” promossa da BCsicilia

Promossa da BCsicilia Sede di Bagheria, in collaborazione con “Specula Panormitana” e INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) si terrà sabato 5 aprile 2025 alle ore 16,30 presso la Sede BCsicilia – Dimora Storica Mineo – Cirrincione in via Sant’Elia, 5 a Bagheria, la conferenza dal titolo “Come nasce una stella”.

Dopo la presentazione di Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia Bagheria, è prevista la relazione di Mario Giuseppe Guarcello, astronomo e divulgatore presso l’INAF Osservatorio Astronomico di Palermo. Conclusioni di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Per informazioni Email: bagheria@bsicilia – Tel. 3394121267 Fb: BCsicilia Bagheria.

Giuseppe Mario Guarcello si è laureato in Fisica a Palermo con una tesi sull’evoluzione dei dischi protoplanetari nella Nebulosa dell’Aquila nel 2006, conseguendo il dottorato di ricerca nel 2010 presso la stessa Università. Trasferitosi lo stesso anno a Boston (USA) per un post-doc di quattro anni presso il centro di ricerca in astrofisica dell’Università di Harvard, collabora al progetto internazionale Chandra Cygnus OB2 Legacy Project. Torna in Italia nel 2014, per un periodo di post-doc ancora di quattro anni presso l’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo. Nel 2018 verrà assunto come ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, e diventa primo ricercatore, sempre nell’Osservatorio Astronomico di Palermo. Da alcuni anni guida un progetto internazionale che coinvolge una sessantina di ricercatori europei, americani e sudamericani. Collaboratore in 15 progetti internazionali, fungendo da reviewer in riviste scientifiche e comitati per l’assegnazione dei progetti scientifici in telescopi e missioni spaziali, ed è responsabile di cinque progetti finanziati dalla NASA e un progetto INAF. Autore di svariate pubblicazioni scientifiche svolge anche un’intensa attività di divulgazione.

