Bagheria intensificati i controlli 3 persone in manette

Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Bagheria, hanno intensificato i controlli in vista delle festività di fine anno, per arginare la recrudescenza dei reati predatori e della criminalità diffusa.

La Stazione di Bagheria ha arrestato un 27 enne del luogo, già sottoposto a una misura di sicurezza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Militari, avendo notato movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione, hanno effettuato una perquisizione rinvenendo diverse dosi di hashish, materiale per il taglio e confezionamento, e oltre 500 euro ritenute provento dell’attività di spaccio.

In una diversa operazione, la Stazione di Santa Flavia, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei delitti connessi alle sostanze stupefacenti, a Bagheria, ha arrestato un 22enne, trovato in possesso di 30 grammi di hashish diviso in dosi e quasi 350 euro.

In entrambi i casi gli arrestati sono stati ristretti in carcere.

Infine i Militari dell’Arma hanno effettuato un controllo all’interno di un panificio insieme ai verificatori ENEL, accertando che la corrente elettrica dell’esercizio era alimentata mediante allaccio abusivo alla rete. L’esercente è stato quindi tratto in arresto per furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.