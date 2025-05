Bagheria – sorpreso con 75 grammi di cocaina in casa arrestato impiegato 28enne

I Carabinieri della Stazione di Bagheria (PA) , nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, hanno arrestato un impiegato del posto di 28 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione dell’abitazione in cui l’uomo, senza precedenti specifici per droga, vive con la madre, ha permesso di recuperare abilmente occultati all’interno di in una scatola posizionata nel garage, più di 75 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento, consistente in tre bilancini di precisione, un taglierino, forbici, cucchiai, accendini e bustine in cellophane.

La droga è stata sequestrata ed inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche qualitative e quantitative.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto per il 28enne le misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, pur gravemente, e che la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.