“Ballet to Broadway” di Christopher Wheeldon in diretta al cinema da Londra

Ballet to Broadway: Wheeldon Works celebra il talento coreografico dell’Artistic Associate del Royal Ballet, Christopher Wheeldon.

In una carriera che spazia dal balletto classico al musical, Wheeldon ha conquistato il plauso internazionale e numerosi premi. Il programma presenta quattro coreografie rappresentative della sua versatilità: dai sensuali balletti contemporanei allo scintillio della coreografia di Broadway.

Diretto da Koen Kessels, Ballet to Broadway: Wheeldon Works propone una serata di danza impareggiabile che vede in programma un nuovo estratto del musical vincitore del Tony Award An American in Paris, due prime assolute per il Royal Ballet (The Two of Us e Us), e la ripresa di Fool’s Paradise.

Lo spettacolo si apre con l’ipnotico Fool’s Paradise, la prima delle numerose collaborazioni tra Wheeldon e il compositore Joby Talbot. Realizzato nel 2007 per la compagnia fondata da Wheeldon, Morphoses, il balletto è stato presentato per la prima volta dal Royal Ballet nel 2012. Per la diretta cinematografica saranno protagonisti Akane Takada, William Bracewell, Marianela Nuñez e Lukas B. Brændsrød.

Seguono due prime assolute per il Royal Ballet.

The Two of Us, su musiche struggenti di Joni Mitchell, è un passo a due intimo e toccante, creato nel 2010 per il Fall for Dance Festival di New York e interpretato originariamente da Sara Mearns e David Hallberg. Nella diretta cinematografica sarà danzato da Lauren Cuthbertson, Principal Guest Artist, e Calvin Richardson, Principal dancer.

Il secondo debutto, Us, è un tenero duetto maschile creato nel 2017 per i BalletBoyz su musiche di Keaton Henson. Sul palco per la diretta: i Principal dancers Matthew Ball e Joseph Sissens.

Chiude il programma un estratto – appositamente esteso per il Royal Ballet – dalla celebre sequenza di balletto del musical An American in Paris. Ispirandosi all’omonimo film del 1951, Wheeldon ne ha firmato l’adattamento per il Théâtre du Châtelet di Parigi nel 2014, portandolo poi a Broadway, dove è stato consacrato come uno dei più grandi coreografi-registi di musical della sua generazione. An American in Paris racconta la storia d’amore tra il soldato americano Jerry Mulligan e la ballerina francese Lise Dassin. Il brano coreografico, ambientato tra le strade di Parigi e accompagnato dalle melodie jazz di George Gershwin, è uno dei momenti più iconici del film. Francesca Hayward e Cesar Corrales interpreteranno Lise e Jerry nella diretta al cinema.

La stagione 2024/25 del Royal Ballet and Opera è distribuita nei cinema italiani da Nexo Studios in collaborazione con MYmovies e Danza&Danza Magazine.

The Royal Ballet

BALLET TO BROADWAY: WHEELDON WORKS

In diretta al cinema il 22 maggio alle 20.15

Coreografia Christopher Wheeldon

FOOL’S PARADISE

Musiche Joby Talbot

Costumi Narciso Rodriguez

Luci Penny Jacobus

UK premiere

THE TWO OF US

Musiche Joni Mitchell

Orchestrazione Gordon Hamilton

Costumi Harriet Jung, Reid Bartelme

Luci Kate Ashton

US (DUET)

Musiche Keaton Henson

Costumi Katherine Watt

AN AMERICAN IN PARIS (BALLET)

Musiche George Gershwhin

Scene Bob Crowley

Luci Natasha Katz

Direttore d’Orchestra Koen Kessels

Orchestra of the Royal Opera House

