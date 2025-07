Balletti Motorsport affida la Subaru a “Pedro”

Il forte pilota bresciano plurititolato europeo e tricolore sceglie la Legacy dell’azienda astigiana per il ritorno sul palcoscenico dei rally storici Al Rally Campagnolo tornerà a far coppia con Emanuele Baldaccini

Nizza Monferrato (AT) – Grandi novità in casa Balletti Motorsport reduce da un’intensa giornata di test nella quale la protagonista è stata, una volta di più, la Subaru Legacy 4Wd che per la prima volta è stata guidata da un volto molto noto nel mondo dei rallies, in particolare quelli storici, ovvero quello di “Pedro”. Dopo otto stagioni nelle quali ha corso utilizzando diverse vetture moderne dalla Hyundai i20 alla Volkswagen Polo, dalla Ford Fiesta alla Skoda Fabia, il competitivo pilota bresciano ha deciso di ritornare in quel settore che tante soddisfazioni gli ha riservato negli anni in cui è stato indiscusso protagonista con le Lancia Rally 037 e Delta Integrale.

Dalle parole di “Pedro” le impressioni a caldo al termine del test: “Era da tempo che pensavo di tornare a correre nei rally storici, un ambiente che in passato mi ha regalato tante soddisfazioni e dove mi sono sempre divertito. Parlando con gli uomini di Balletti Motorsport ho subito capito di aver trovato l’interlocutore adatto per questo mio rientro, una scuderia con uomini motivati, preparati e soprattutto con tanta passione. Durante il mio primo test con la Subaru Legacy ho trovato una vettura con un grande potenziale e mi sono stupito dei tempi che già riuscivamo a staccare dopo una mezza giornata. Sincera, generosa e divertente, con la Legacy penso che potremmo toglierci delle belle soddisfazioni. In questo mio rientro sono molto felice di ritrovare al mio fianco come navigatore Emanuele Baldaccini col quale ho condiviso molte gare negli anni scorsi.

Gli fanno eco Carmelo e Mario Balletti: “Per noi è stato un vero piacere essere stati interpellati da Pedro e avergli affidato la vettura in una giornata di test dalla quale sono emersi riscontri molto positivi.

“Pedro” ed Emanuele Baldaccini con la Subaru Legacy saranno al via del Rally Campagnolo in programma il 18 e 19 luglio e nelle restanti gare del Campionato Italiano, Rallye Elba Storico e al Sanremo Storico.

