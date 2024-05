Balletti Motorsport con un quintetto al Valsugana

Quattro Porsche 911 e la Subaru Legacy schierate nel quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, per una squadra tutta d’attacco

Nizza Monferrato (AT) – Arriva la chiamata del Valsugana Historic Rally in formato “Tricolore” e la Balletti Motorsport si prepara ad affrontare il quarto appuntamento della massima Serie nazionale, schierando al via sabato prossimo ben cinque vetture: quattro esemplari di Porsche 911 RSR e la Subaru Legacy 4WD.

Sulle impegnative strade trentine farà esordio la nuova Porsche 911 RSR di Alberto Salvini e Davide Tagliaferri che faranno così il loro rientro nel “giro” del Campionato Italiano dopo un’assenza che dura dall’Elba dello scorso anno. Si dovranno misurare oltre che con un buon numero di piloti della zona che già conoscono la gara, anche con quelli in lizza per il CIRAS partendo ad armi pari, visto che per diversi di essi sarà gara tutta nuova, ma confidano nelle prestazioni del nuovo mezzo dopo le buone impressioni emerse dai test effettuati nei mesi scorsi. Condizioni simili anche per Giovanni Emanuele Nucera, alla sua “prima” al Valsugana dove l’imperativo sarà riscattare il passo falso del Targa Florio; al suo fianco sulla 911 RSR con la quale ha esordito al Costa Smeralda ci sarà nuovamente Cristian Soriani a dettargli le note. Chi invece del rally trentino ha già conosciuto strade e relative insidie è Marco Superti che lo scorso anno fu autore di una buona prestazione e si ripresenta a Borgo Valsugana per ripartire con la stagione sportiva, al volante della sua 911 RSR che condividerà con Battista Brunetti. Quarta coupé di Stoccarda, anche questa del 2° Raggruppamento, per Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro allo start di una nuova stagione sportiva, rientrando proprio da quel Valsugana che corsero per l’ultima volta nel 2022. A cercare gloria sulle strade di casa – il pilota risiede lungo una delle prove speciali – ci sarà anche Alessandro Taddei il quale, affiancato dall’inseparabile Andrea Gaspari, proverà a cercare il suo secondo successo personale nella gara di casa affidandosi alla Subaru Legacy 4Wd, vettura che giù utilizzò nell’edizione 2017 classificandosi al secondo posto assoluto.

Sette le prove speciali in programma per poco più di 93 chilometri cronometrati con partenza e arrivo, sabato 1 giugno, da Borgo Valsugana, stessa località dove il giorno prima si svolgeranno le operazioni delle verifiche.

Ulteriori informazioni sull’attività dell’azienda al sito web www.ballettimotorsport.it

Com. Stam. + foto