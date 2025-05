Balletti Motorsport di spessore al Targa Florio Rally

Ottima gara per la Subaru Legacy, seconda assoluta con Smiderle in bella evidenza alla sua prima “Targa” e centro anche per la Porsche 911 S di Palmieri. Al Trofeo Vallecamonica, brillante prestazione per Superti su Porsche 911

Nizza Monferrato (AT) – Missione compiuta per la Balletti Motorsport reduce dalla partecipazione al recente Targa Florio Historic Rally svoltasi a Palermo venerdì e sabato della scorsa settimana e che, nonostante un esito più che soddisfacente, ha dato voce a Carmelo Balletti per una riflessione: “Mai come in questa edizione si sono avuti dei riscontri che lasciano qualche ombra su questo rally. Ho delle riserve sul cronometraggio che non ritengo sia stato all’altezza, ma anche sulla necessità di provvedere, da chi di dovere, ad un accurato controllo delle assistenze non autorizzate – fattore documentabile – fino a pensare che tanto varrebbe lasciarle libere come avveniva in passato. Almeno per questo rally.”

Al terzo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, il team dei fratelli Balletti era impegnato ad assistere due vetture entrambe regolarmente al traguardo dopo le dodici prove speciali. Per Andrea Smiderle la partecipazione al Targa Florio ha rappresentato un doppio debutto essendo la prima volta che il pilota vicentino la correva e anche la prima al volante della Subaru Legacy 4 Wd condivisa con Gianni Marchi. Presa confidenza sin dalle prime due prove speciali, il duo s’insediava al secondo posto ingaggiando un’avvincente sfida con i forti piloti locali ottimi conoscitori del percorso, per poi chiudere la prima tappa al terzo, pagando dazio sui due passaggi della “Scillato”, unica prova dove non riusciva a stare nei primi tre tempi, realizzando il quarto. L’indomani erano ancora tre buoni riscontri cronometrici a mantenere il podio, fino ad andare a chiudere in seconda posizione assoluta con lo scratch sull’ultima prova speciale.

Buona senz’altro è stata anche la gara di Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi bravi a non concedersi distrazioni essendo gli unici al via nel 1° Raggruppamento con la Porsche 911 S 2.0. Grazie anche all’affidabilità del mezzo, per loro è arrivata una vittoria che, grazie anche al coefficiente maggiorato del rally isolano, porta punti preziosi per la rincorsa a campionato e trofei tricolori.

Domenica si è corsa la cronoscalata “Trofeo Vallecamonica” dove tra le auto storiche si è registrata la brillante prestazione di Marco Superti, quinto assoluto e vincitore del 2° Raggruppamento con la Porsche 911 RS con la quale è stato anche il più veloce tra le vetture “Turismo”. Infine, venerdì16 e sabato 17 prossimi si correrà in Francia il terzo appuntamento del Campionato Europeo FIA Rally Storici; al Rally de Antibes sarà nuovamente al via la Subaru Legacy affidata a Richard Genesca e Florent Sompayrac.

Ulteriori informazioni sull'attività dell'azienda al sito web www.ballettimotorsport.it

