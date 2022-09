BAM – Biennale Arcipelago Mediterraneo | 23 settembre 2022 – 22 gennaio 2023 | Palermo

L’Associazione MeNO e la Fondazione Merz, con il patrocinio della Città di Palermo, annunciano che la III edizione di BAM – Biennale Arcipelago Mediterraneo, con la direzione artistica di Andrea Cusumano, si terrà a Palermo dal 23 settembre 2022 al 22 gennaio 2023 con il titolo “INSATURO”.

BAM è un festival internazionale di ricerca in ambito delle arti visive, delle arti performative e del teatro dedicato ai popoli e alle culture che si affacciano sul mare, incentrato sulle tematiche dell’accoglienza e del dialogo.



Questa terza edizione segna un cambio di passo nella direzione della biennale, che intende diventare un contenitore insaturo di ricerca sulla contemporaneità a partire dalla ricerca artistica. Una sorta di Bauhaus che accolga artisti, ricercatori e studiosi insieme alle loro ricerche. Un luogo fuori dal mercato, dove convogliare diversi percorsi di sperimentazione e practice-as-research in ambito artistico e performativo e che abbia nell’apertura al pubblico ogni due anni non il punto di partenza, ma il punto di approdo delle ricerche avviate. In tal senso ogni laboratorio di ricerca avrà la funzione di un padiglione e saranno dunque gli artisti ed i ricercatori a produrre ed incarnare il concept del proprio stesso padiglione. Una biennale insatura dunque, senza una curatela verticistica, e che deliberatamente si apre per accogliere.



Già dalle prime settimane del nuovo anno si riprenderà il percorso di dialogo e collaborazione con le istituzioni culturali territoriali che hanno così fondamentalmente contribuito alle precedenti edizioni.



BAM è un laboratorio artistico e culturale permanente che arricchisce l’offerta culturale della Città di Palermo e che chiede agli artisti, in uno spirito di comunità e condivisione, di contribuire alla costruzione di visioni per il futuro. Giunto alla sua terza edizione BAM, per il quale esprimo un sentito ringraziamento all’Associazione MeNO e alla Fondazione Merz, conferma la grande attrattività internazionale della città mettendo al centro quei temi come l’accoglienza, il dialogo e l’integrazione che costituiscono la cifra distintiva della cultura palermitana. BAM ci ricorda che il Mediterraneo non è un mare che divide ma un continente liquido che unisce i popoli. Leoluca Orlando Sindaco di Palermo.

