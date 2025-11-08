Bambini sottoposti a circoncisione – esecuzione misura custodia cautelare nei confronti di un medico e denuncia a carico del figlio maggiorenne Video

Negli scorsi mesi, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, il NAS Carabinieri di Trento ha accertato che un medico di medicina generale della Provincia di Trento eseguiva interventi chirurgici di circoncisione, richieste per motivi culturali/rituali, nei confronti di bambini di origine straniera presso il proprio ambulatorio, che, oltre ad essere privo di autorizzazione sanitaria, risultava carente anche sotto il profilo igienico sanitario.

Assolutamente inadeguate anche le procedure adottate, che hanno costretto, in alcuni casi, il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso ospedaliero. Uno dei piccoli pazienti è stato ricoverato in ospedale a seguito di intossicazione da benzodiazepine, che il medico aveva somministrato in dose eccessiva per calmare il minore durante l’intervento chirurgico.

Le indagini hanno permesso di dimostrare che dal 2022, almeno 40 bambini, provenienti anche da fuori regione, sono stati sottoposti a circoncisione da parte del medico, che in diverse occasioni si faceva coadiuvare dai figli, i quali non avevano mai conseguito alcun titolo abilitativo alla professione infermieristica La Procura Distrettuale di Trento, al termine delle indagini svolte dal NAS, ha emesso ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del medico, il sequestro preventivo dell’ambulatorio non autorizzato all’esecuzione dei delicati interventi chirurgici, la denuncia del figlio maggiorenne impiegato come infermiere senza averne titolo.

Nel corso di perquisizioni, militari hanno rinvenuto lettino con cinghie contenitrici, bisturi elettrico, confezioni di benzodiazepine, confezione di anestetico locale, un biglietto da visita con espresso richiamo all’effettuazione di circoncisione, bollettario di ricevute sanitarie.

STATO DELLE INDAGINI

Al momento appaiono concluse. I militari hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare personale e reale emesse dall’AG.

Ad ogni modo, si ricorda che permane la presunzione di innocenza, significa che una persona non può essere considerata colpevole di reato fino alla sentenza definitiva di condanna.

L’imputato è un presunto innocente sino alla sentenza definitiva di condanna. Durante tutti i gradi di giudizio, dunque, egli dovrà essere considerato innocente rispetto al reato di cui è accusato.

Anche il condannato in via non definitiva deve essere considerato innocente. Come detto sopra, infatti, la presunzione di innocenza impone di considerare non colpevole anche la persona riconosciuta tale da una sentenza ancora impugnabile. E così, la persona condannata in primo grado che abbia proposto appello oppure che sia ancora in tempo per farlo deve essere considerata innocente.

Si ritiene possa essere utile ed avere effetti di prevenzione a tutela della comunità civile mettere a conoscenza della continua azione di tutela esercitata dalla Procura della Repubblica di Trento, per tramite del NAS carabinieri, a favore della salute pubblica ed in particolare di quella dei minori.