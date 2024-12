Banco BPM, Cooperfidi Italia e Centro Sportivo Italiano, insieme per lo sport dilettantistico italiano

Siglato un accordo per finanziare gli impianti sportivi delle società e associazioni dilettantistiche – Banco BPM, Cooperfidi Italia Società Cooperativa e Centro Sportivo Italiano hanno siglato a Roma un accordo finalizzato a supportare le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, associate al CSI, attive sul territorio nazionale e che necessitano di finanziamenti da destinare alla costruzione, ampliamento o ammodernamento dei propri impianti sportivi, in cui praticare attività amatoriali.

Nel quadro dell’accordo, Banco BPM metterà a disposizione delle Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti al CSI una serie di prodotti dedicati utili sia ad accedere a bandi pubblici, sia ad ottenere prefinanziamenti o erogazioni di mutui per realizzare le strutture sportive nelle quali svolgere quotidianamente le attività motorie. Cooperfidi Italia offrirà invece alle medesime Società/Associazioni Sportive la possibilità di usufruire di garanzie per facilitare l’accesso al credito e ottenere così le risorse finanziarie necessarie alla loro crescita e alla promozione dell’attività.



Vittorio Bosio, Presidente nazionale del CSI, commenta: «Siamo molto soddisfatti di questo accordo che ribadisce l’attenzione e la sensibilità di Banco BPM e Cooperfidi Italia al mondo sportivo delle Parrocchie e degli Oratori, che sono da sempre un punto di riferimento per le nostre comunità. La condivisione dei valori con queste due importanti realtà permetterà di semplificare l’accesso al credito per intervenire sugli impianti e sulle strutture per consentire a bambini/e e ragazzi/e di svolgere attività sportive sempre più di qualità».

Dino Forini, Direttore Generale Cooperfidi Italia Soc. Coop, commenta: «I valori fondanti di Cooperfidiitalia trovano riscontro nell’attività motoria come momento di cultura ed aggregazione ed espressione di valori etici come la solidarietà, l’impegno, l’inclusione e l’amicizia. Ecco perché da sempre siamo vicini allo sport di base ed all’ associazionismo sostenendo sia l’attività corrente che i progetti di rafforzamento strutturale. Colgo l’occasione per ringraziare Banco BPM e CSI per l’opportunità di siglare un importante accordo che conferma a Cooperfidi Italia il ruolo di confidi di riferimento dell’economia sociale anche nell’ambito sportivo. È l’inizio di un percorso comune che ci auguriamo lungo e proficuo teso a sostenere e sviluppare i valori a base dell’associazionismo».



Stefano Bolis, Responsabile Direzione Istituzionali, Enti e Terzo Settore di Banco BPM Spa, commenta: «Con questo accordo vogliamo ampliare e rinnovare il sostegno allo sport dilettantistico del nostro Paese che trova una delle sue più importanti espressioni nell’attività degli associati al Centro Sportivo Italiano, soprattutto in termini di accessibilità e inclusività. E grazie al coinvolgimento di Cooperfidi Italia sarà possibile assicurare che i finanziamenti a favore delle società interessate possano essere garantiti adeguatamente ed erogati nel modo più sicuro e fluido possibile. Lo sport è un grandissimo spazio sociale di formazione in cui si imparano, mettendoli in pratica, valori positivi come la dedizione, la lealtà e il senso di comunità. Per questo – conclude Bolis – Banco Bpm si impegna da sempre, in modo concreto, a promuoverne la diffusione e la pratica».

Centro Sportivo Italiano (CSI) – Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), oltre che dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana – è la più antica Associazione Polisportiva attiva in Italia: vanta oltre 13.000 Associazioni e Società Sportive aderenti, delle quali oltre 800 svolgono attività dedicate a persone con disabilità.

Cooperfidi Italia Soc. Coop. è invece il Confidi di riferimento dell’economia cooperativa sociale, del terzo settore e del settore primario: specializzato nel rilascio di garanzie, opera con lo scopo di ridurre la distanza tra le aziende socie (piccole/medie imprese cooperative e non) e l’accesso al credito, attraverso una collaborazione professionale e leale, finalizzata al conseguimento del risultato del socio/cliente.

Banco Bpm, terzo gruppo bancario italiano, è una realtà solida che opera sul territorio nazionale con 1400 filiali a servizio di circa 4 milioni di clienti, forte di una presenza radicata nel Nord Italia. Una rete capillare a servizio di famiglie e imprese, una profonda conoscenza del mercato e soluzioni innovative sono alla base della sua forza. Il Gruppo Banco Bpm opera nel solco della tradizione delle banche popolari generando redditività e uno sviluppo sostenibile per tutti gli stakeholder nei vari territori in cui è presente.

Nelle foto da sx: Bolis, Bosio e Forini

Com. Stam. + foto