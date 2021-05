Il Comune di Roma ha indetto due concorsi pubblici per esami per 1470 posti per diplomati e laureati. In particolare è prevista

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per il conferimento di 1050 posti in categoria C e per il conferimento di 420 posti per l’accesso alla categoria D.

I posti saranno così distribuiti:

Concorso per 1050 assunzioni categoria C:

250 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C – posizione economica C1 – Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto. Codice concorso CUIA/RM;

200 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio, cat. C – posizione economica C1 – Famiglia Tecnica. Codice concorsoCUIT/RM;

100 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Servizi Informatici e Telematici, cat. C – posizione economica C1 – Famiglia Informatica e Telematica. Codice concorso CUIS/RM;

500 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale, cat. C – posizione economica C1 – Famiglia Vigilanza. Codice concorso CUIP/RM.

Concorso per 420 inserimenti lavorativi categoria D:

100 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo, cat. D – posizione economica D1-Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto. Codice concorso FAMD/RM2;

80 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Servizi Tecnici,cat. D – posizione economica D1 – Famiglia Tecnica. Codice concorso FSTD/RM;

80 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Educativo Scolastico, cat. D – posizione economica D1 -Famiglia Educativa e Sociale- Codice concorso CUFE/RM;

140 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Assistente Sociale, cat. D – posizione economica D1 – Famiglia Educativa e Sociale. Codice concorso FESD/RM;

20 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Avvocato, cat. D – posizione economica D1 – Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto. Codice concorso FAVD/RM.

Le domande devono essere inviate entro le ore 18,00 del 24 maggio 2021. Per ulteriori informazioni cliccare qui.

Com. Stam.fonte Informa Giovani