Bandiere a mezz’asta per Marco, Valerio e Davide: tre vite spezzate nell’adempimento del dovere. La solidarietà del Prefetto di Bologna ai Carabinieri Video

Bologna: Questa mattina, il Prefetto di Bologna, Dott. Enrico Ricci, accompagnato da altre Autorità civili e militari, si è recato presso la Caserma “Luciano Manara”, sede della Legione Carabinieri Emilia Romagna e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna, per rendere omaggio a Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre Carabinieri morti nell’esplosione del 14 ottobre 2025 a Castel D’Azzano (VR). Un momento di raccoglimento sentito e commovente, in occasione delle bandiere a mezz’asta, alla presenza dei Comandanti di sede, Generale di Brigata Enrico Scandone e Generale di Brigata Ettore Bramato, unitamente a una rappresentanza di Carabinieri e al Cappellano Militare, Don Luca Giuliani.