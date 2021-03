Canicatti: L’Amministrazione comunale informa che è indetto un bando per l’assegnazione dei lotti per la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie delle aree comprese nel “P.I.P.”, in C.da Bastianella – Comune di Canicattì I lotti del “P.I.P.”, da assegnare hanno una superficie

complessiva di mq. 35.618,00 e sono articolati in 16 unità, ciascuna con diversa estensione che va da un minimo di 2012 mq ad un massimo di 2710 mq.

Possono presentare richiesta le persone fisiche e/o giuridiche che esercitano un’attività rientrante nelle seguenti classificazioni:

a) edifici ed impianti per attività artigianali di qualsiasi natura purché non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni;

b) laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale mostre connessi all’attività di produzione da svolgere nei locali da realizzare nelle aree in argomento;

c) officine di riparazione autoveicoli.

Si precisa che le attività commerciali ammesse sono solo quelle correlate alle attività produttive e, pertanto, è consentito il commercio esclusivamente dei beni prodotti e/o trasformati dalle stesse imprese artigiane nei locali da realizzare nelle aree in argomento. I soggetti interessati all’assegnazione dei lotti del “P.I.P.”, possono presentare istanza, redatta in carta esente da bollo e sottoscritta dal titolare in caso di ditta individuale, e dal legale rappresentante in caso di società. La domanda e i relativi allegati dovranno essere chiusi in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà riportare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente indicazione: “2021 Domanda di assegnazione di aree nel Piano degli Insediamenti Produttivi, località “Bastianella”. La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Canicattì, Corso Umberto I n°. 59 -CAP 0922 Canicattì (Ag) e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 2 APRILE 2021, preferibilmente secondo le seguenti modalità:

– tramite Servizio Postale o equipollente in plico raccomandato;

– tramite consegna all’Ufficio protocollo generale del Comune di Canicattì sito in Corso Umberto n. 59, piano terra.

Per maggiori info vai alla sezione specifica sul sito istituzionale al link

http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5007

Com. Stam.