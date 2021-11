Bando colonnine di ricarica per veicoli elettrici o ibridi

Online da ieri sera sul sito internet del comune di Trapani l’avviso pubblico per l’installazione e la gestione in città delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici o ibridi. Una svolta attesa già da qualche tempo, che finalmente si appresta a vedere la luce e che proietta Trapani verso una nuova dimensione green e moderna.

Trenta le postazioni di ricarica previste in diversi punti della città, che dalla litoranea giungono fino alla via Fardella. Nel bando allegato (vedi link allegato), è possibile notare come le concessioni decennali oltre ad altri possibili investimenti tecnologici previsti quali premialità per chi dovesse partecipare all’avviso, rappresentino la chiara volontà dell’Amministrazione di proiettare Trapani in una dimensione nuova ed al passo con i tempi. «Siamo estremamente felici di questo passo in avanti che Trapani si appresta a compiere dal punto di vista dell’innovazione e della mobilità sostenibile – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore Safina – e che finalmente vedrà la luce nelle prossime settimane. Fino al 27 novembre sarà possibile partecipare all’avviso ed auspichiamo che le 30 colonnine di ricarica che presto verranno installate sul territorio siano soltanto l’inizio di un percorso che proietti Trapani esattamente alla pari delle altre grandi città italiane che credono fortemente nello sviluppo tecnologico e nei nuovi mercati in forte crescita ed espansione».

Com. Stam.