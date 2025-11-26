Bando dell’Agenzia Spaziale Italiana per tecnologi/ghe Scadenza ravvicinata

NoL’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha pubblicato un avviso di selezione per titoli ed esami per la copertura di 16 posti per il profilo di Tecnologo Area Tecnico Scientifica.
E’ previsto l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato e pieno. Per candidarsi occorrono, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge:
conoscenza dei sistemi operativi e delle applicazioni informatiche più diffuse;
conoscenza della lingua inglese;
laurea magistrale ovvero Specialistica o infine Diploma di Laurea, secondo quanto meglio specificato nel bando;
dottorato di ricerca coerente con le attività oggetto del contratto.
Ai fini della selezione sono previste una prova scritta ed una orale. Per partecipare la scadenza è il 3 dicembre 2025. Clicca qui per leggere l’avviso completo
Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani