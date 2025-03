Bando di Mama Cash, il fondo che aiuta le donne nel mondo Scadenza ravvicinata

C’è tempo fino al 31 marzo 2025 per partecipare al bando di Mama Cash. Il Resilience Fund, creato ad Amsterdam nel 1983, è stato il primo fondo internazionale per le donne al mondo. Finanzia e sostiene iniziative per i diritti delle donne, delle ragazze e delle persone transgender in tutto il pianeta, con particolare attenzione per chi si batte per i soggetti marginalizzati e discriminati più frequentemente nella società.

Il Resilience Fund è il principale programma di finanziamento di Mama Cash a sostegno di gruppi autogestiti, collettivi e organizzazioni di donne, ragazze, persone trans e intersessuali che lavorano per la loro autodeterminazione, per rivendicare diritti e creare, sostenere o far rivivere realtà sostenibili ed eque.

Il bando 2025 è aperto a organizzazioni che porranno in essere progetti nelle seguenti regioni: Americhe e Caraibi, Europa, Asia centrale e Asia settentrionale. Saranno formulati da gruppi e organizzazioni gestiti da donne, ragazze, transessuali e/o persone intersessuali e che hanno la difesa dei loro diritti come missione principale.

Particolare attenzione è data a gruppi e iniziative con un bilancio annuale inferiore ai 200 mila euro. La media dei contributi si attesta normalmente attorno ai 35 mila euro con un limite minimo di 5 mila ed un limite massimo di 50 mila euro/anno.

