Parte il ‘Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and Human Resources Development’ per giovani laureati che abbiano non più di 28 anni di età.

Il progetto è finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA).

Viene proposto un percorso di formazione professionale presso uffici di organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite in paesi in via di sviluppo o presso sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Le borse hanno la durata di quasi un anno e prevedono, prima dell’assunzione dell’incarico presso i paesi di destinazione, un corso di formazione di due settimane in Italia.

Il programma prevede: maggio 2022: corso di formazione; giugno 2022 – giugno 2023: tirocinio presso uffici di organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite in paesi in via di sviluppo o presso sedi estere dell’AICS

I candidati devono possdere i seguenti requisiti:

non aver superato i 28 anni di età (nati il o dopo l’1 gennaio 1993);

possedere la nazionalità italiana;

avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana;

avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici: Laurea Specialistica/Magistrale ; Laurea Magistrale a ciclo unico ;Laurea / Laurea Triennale accompagnata da un titolo di Master universitario; Bachelor’s Degree accompagnato da un titolo di Master universitario.

Il termine per inviare le domande è il 15 novembre 2021. Per saperne di più cliccare qui

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani