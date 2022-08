Bando “Pac – Piano per l’arte contemporanea”: MAMbo e Fondazione Rocca dei Bentivoglio tra i vincitori della sezione “acquisizione”

siamo liete di annunciare che il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna è risultato tra gli enti proponenti selezionati nell’ambito dell’avviso pubblico PAC2021 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura per le proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano.

Il progetto scientifico candidato dal MAMbo – ammesso al finanziamento nell’ambito specifico di intervento 1 (Acquisizione) – è denominato Immagini d’autore come opere e come fonti per la ricerca storica e prevede l’acquisizione di manufatti fotografici e audiovisivi d’autore relativi in particolare alle Settimane Internazionali della Performance, che si tennero dal 1977 al 1982, nonché ai primi anni di attività del museo nella sede della Galleria d’Arte Moderna di Bologna, appositamente costruita presso il Fiera District e inaugurata nel 1975.

Inoltriamo di seguito il comunicato stampa della Città metropolitana di Bologna in cui si informa che, sul territorio del capoluogo emiliano-romagnolo, è stato inoltre selezionato il progetto del duo artistico Antonello GhezziI am with you, I have always been with you, don’t be afraid, presentato dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio, espressione culturale del Comune della Valsamoggia.

La nota stampa è accompagnata dalle dichiarazioni di Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, ed Elio Rigillo, direttore della Fondazione Rocca dei Bentivoglio.

