Notizie

Bando per 1.985 allievə finanzieri Scadenza ravvicinata

• Bookmarks: 5

Guardia di Finanza, è on line il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.985 allievə finanzieri. In particolare, 1.765 del contingente ordinario e 220 del contingente di mare.

Per candidarsi, fra gli altri requisiti indicati nel bando,  è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea.

  • prova scritta di preselezione;
  • prove di efficienza fisica;
  • accertamento dell’idoneità psico – fisica;
  • accertamento dell’idoneità attitudinale;
  • accertamento dell’idoneità al conseguimento della specializzazione richiesta.

I vincitori/trici del concorso sono ammessə a un corso di formazione in qualità di allievə finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento.

Il termine per inviare le domande è il 21 novembre 2025. Per consultare il sito InPa con tutti i dettagli e saperne di più clicca qui

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani

5 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
50 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *