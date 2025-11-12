Bando per 1.985 allievə finanzieri Scadenza ravvicinata

Guardia di Finanza, è on line il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.985 allievə finanzieri. In particolare, 1.765 del contingente ordinario e 220 del contingente di mare.
Per candidarsi, fra gli altri requisiti indicati nel bando, è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea.
- prova scritta di preselezione;
- prove di efficienza fisica;
- accertamento dell’idoneità psico – fisica;
- accertamento dell’idoneità attitudinale;
- accertamento dell’idoneità al conseguimento della specializzazione richiesta.
I vincitori/trici del concorso sono ammessə a un corso di formazione in qualità di allievə finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento.
Il termine per inviare le domande è il 21 novembre 2025. Per consultare il sito InPa con tutti i dettagli e saperne di più clicca qui
Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani