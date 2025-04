Bando per tenenti nel ruolo Forestale dei Carabinieri Scadenza ravvicinata

E’ on line il bando di concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 12 tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri.

Per candidarsi, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per i concorsi pubblici, è necessario avere conseguito il diploma di laurea, come indicato nel bando completo.

Le prove prevedono:

eventuale prova di preselezione;

una prova scritta;

valutazione dei titoli di merito;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psicofisici

accertamenti attitudinali;

prova orale;

prova facoltativa di lingua straniera.

Al termine della fase selettiva, i /le candidatə individuatə sono ammessə a partecipare al corso formativo biennale previsto, a condizione che siano loro riconosciuti l’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare ed i requisiti stabiliti per l’ammissione ai concorsi nella Magistratura ordinaria. Il termine per presentare le candidature è il 3 maggio 2025. Clicca qui per prendere visione del bando completo.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani