BANDO SERVIZIO CIVILE MASCALI

L’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Mascali, retto da Veronica Musumeci, comunica l’adesione al Bando per la selezione operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale per il Comune di Mascali.

Il Bando prevede la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale. Possono partecipare tutti i giovani che hanno compiuto 18 anni e non hanno superato i 28 anni, in possesso della cittadinanza italiana, oppure di un altro Stato dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra dell’Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.

La domanda deve essere presentata entro la scadenza del 15 febbraio 2024 (entro le 14) esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .

L’assessore Musumeci rammenta che per la domanda on-line di Servizio civile, sul sito istituzionale del Comune di Mascali, occorrono le credenziali “spid” di livello di sicurezza 2.

Per la presentazione delle domande è disponibile la “Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL” elaborata dal Ministero. La durata del progetto è 12 mesi.

