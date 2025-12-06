Bar frequentato da soggetti con precedenti penali e giudiziari: chiuso per 7 giorni

Aci Bonaccorsi (CT). Nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte ad aumentare la sicurezza, reale e percepito della cittadinanza, i Carabinieri della Stazione di Viagrande (CT)

hanno notificato il 6 dicembre scorso un provvedimento di sospensione – di 7 giorni – per la gestione di un bar ubicato in via Garibaldi, poiché frequentato da pregiudicati, come più volte accertato e comunicato alla Questura di Catania dagli stessi militari del posto.

I militari del Comando Arma di Stazione di Viagrande, infatti, che attraverso la loro profonda conoscenza del tessuto sociale e delinquenziale del territorio, si erano accorti di chi abitualmente si ritrovasse nell’esercizio commerciale, hanno così predisposto, nel corso dell’ultimo anno, molteplici verifiche al locale, soprattutto in arco serale, riscontrando appunto più volte la presenza di pregiudicati.

In particolare nel provvedimento in argomento, emesso dal Questore di Catania su richiesta dell’Arma di Viagrande, è stato evidenziato come durante numerose attività di controllo poste in essere dai Carabinieri, siano stati trovati e identificati all’interno del bar e nelle sue immediate vicinanze soggetti, del posto o provenienti dai vicini paesi etnei, con a carico pregresse vicende giudiziarie, relative anche a gravi reati come usura, partecipazione a giuochi d’azzardo, truffa, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti , ricettazione e furto aggravato.