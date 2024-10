Baranzate (MI), oltre 4 chili di droga e 15mila euro in casa: 3 arresti della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Milano ieri ha arrestato tre cittadini marocchini di 54, 47 e 46 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Scalo Romana, a seguito di un’attività di osservazione finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato a Baranzate (MI) in via Nazario Sauro, un appartamento quale luogo di detenzione di sostanza stupefacente. Alle ore 10:30 circa, i poliziotti hanno notato il 54enne uscire dallo stabile, e a bordo della sua autovettura dirigersi verso Milano. Poco dopo, gli agenti lo hanno fermato trovandolo in possesso di un mazzo di chiavi dell’appartamento dal quale era uscito poco prima.

All’interno della sua abitazione, dove è stato trovato anche il fratello 47enne, i poliziotti hanno rinvenuto nel mobile della cucina 15 sacchetti di cocaina per un totale di 1,187 kg, 1 kg di eroina suddiviso in due panetti, ulteriori 2,226 kg di cocaina e due bilancini di precisione. Tra il materasso e la rete del letto matrimoniale sono stati sequestrati 15mila euro in contanti.

Durante le fasi della perquisizione domiciliare, è giunto nell’appartamento, utilizzando le chiavi in suo possesso anche il 46enne che è stato trovato in possesso di 805 euro in contanti quali molto probabilmente provento dell’attività di spaccio.