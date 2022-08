“Barcellona Opera Rock” infiamma il pubblico siciliano

Il concerto di sabato sera è stato il primo del programma del Sicilia Classica Festival 2022, e quindi ne rappresenta il debutto.

I prossimi due spettacoli organizzati dall’Associazione musicale sono l’Opera La Traviata il prossimo 19 agosto, e l’Aida il 21 agosto. Entrambi avranno luogo al Teatro Antico di Taormina.

Barcelona Opera Rock conquista il pubblico siciliano: nuovo sold out all’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini

“They sing, I think they sing specially good in Sicily”, lo ha dichiarato il cantante cover Queen Johan Boding, entusiasta del pubblico siciliano, di cui ha apprezzato la partecipazione attiva al concerto “Queen Barcelona Opera Rock”, che dopo quello al Teatro Verdura di Palermo, ha registrato un altro sold out alla serata organizzata sabato 6 agosto all’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini. “Canta particolarmente bene, è stato sorprendente”, ha detto la voce maschile protagonista del concerto, della platea di circa 1.500 persone che ha partecipato battendo le mani a tempo di musica e facendo eco alle canzoni dei Queen.

“La risposta del pubblico ha superato ogni nostra aspettativa- ha aggiunto la protagonista femminile del concerto, il soprano Desirée Rancatore- Siamo molto felici sia stata premiata la qualità di questo progetto che vede la commistione di generi musicali molto diversi tra loro- Opera, rock e pop insieme- una creazione geniale di Freddie Mercury con gli arrangiamenti musicali del Maestro Roberto Molinelli. Uno spettacolo straordinariamente moderno ed innovativo”.

La prima parte del concerto è stata interamente dedicata all’album Barcelona, che Freddie Mercury incise nel 1988 insieme al soprano Montserrat Caballé.

“Le musiche di questo album sono ormai entrate a far parte del repertorio classico- ha dichiarato il Direttore d’Orchestra Roberto Molinelli- D’altronde lo stesso Freddie Mercury, da icona del rock qual è, attraverso questo progetto, ha voluto traslare nella direzione della musica classica rivisitata”.

Co protagonista sul palco- insieme alle voci principali di Johan Boding e Desirée Rancatore- l’Orchestra Sinfonica Siciliana, “elemento fondamentale, e non contorno dello spettacolo”, puntualizza il Maestro Molinelli. Si sono anche esibiti alcuni elementi di The Brass Group.

La seconda parte del concerto è stata dedicata alle greatest hits dei Queen.

E’ stato questo il primo appuntamento del programma del Sicilia Classica Festival 2022, e dunque ne rappresenta il debutto.

“L’energia rock di Johan Boding e la voce calda di Desirée Rancatore, insieme alla bravura del Maestro Molinelli, dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e del Brass Group- racconta Francesco Ciprì, Presidente del Sicilia Classica Festival- sono stati il mix perfetto per dare l’avvio ad un programma di spettacoli di alto livello culturale, con un cast di artisti eccellente. Non vediamo l’ora di scoprire quale sarà il riscontro del pubblico alle Opere di Verdi che metteremo in scena subito dopo Ferragosto”.

Il prossimo 19 agosto andrà in scena, infatti, La Traviata di Giuseppe Verdi al Teatro Antico di Taormina, il 21 agosto l’Aida sempre nella stessa location.

L’Opera Aida di Giuseppe Verdi verrà inoltre messa in scena il 24 agosto al Teatro Valle dei Templi di Agrigento, e il 26 e il 27 agosto all’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini. Mentre a chiudere la rassegna estiva del Sicilia Classica Festival sarà lo spettacolo folkloristico “Stornello Siciliano”, in programma il 28 agosto sempre all’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini.

www.siciliaclassicafestival.it

https://www.facebook.com/siciliaclassicafestival

di Pamela Giampino