Dal 5 al 12 settembre 2021 BASE presenta “We Will Design”: una sperimentazione che parte dal micromondo di una stanza-atelier,

si amplia alla dimensione collettiva del quartiere fino a spalancare uno sguardo sul nostro ecosistema Terra, per co-progettare un futuro più sostenibile attraverso il design.

Tematiche e progetti del Fuorisalone di BASE:

• Relazioni di quartiere. RESTart:ACNE – il creative collective della famiglia Deloitte – incontra BASE per l’edizione italiana di RESTart: un progetto che nasce per aiutare gli small business del quartiere Tortona a rimettersi in gioco dopo la pandemia, attraverso l’approccio creativo di ACNE e il talento di alcuni artisti selezionati e coordinati da BASE.

• Visioni di futuro. Temporary Home: 5 stanze per aprire 5 scenari futuribili. BASE e IKEA Italia dialogano con 5 designer italiani e internazionali in una residenza sui generis in cui lo spazio diventa casa, luogo di sperimentazione e ambiente espositivo aperto al pubblico.

• Pratiche di ricerca. Exhibit: sostenibilità, riuso anti-spreco dei materiali, processi di co-progettazione, nuovi approcci all’apprendimento, saranno al centro dei diversi progetti e installazioni esposti a BASE.

• Progettare la prossimità. Public program:due volte al giorno, per cinque sere, l’appuntamento con i talk organizzati da BASE e POLI.design, con il Dipartimento e la Scuola del Design del Politecnico di Milano, con dibattiti e punti di vista sul tema della città di prossimità all’ombra di GAIA, l’installazione dedicata al pianeta Terra dell’artista Luke Jerram.

BASE Milano

BASE è una comunità che crede nel progresso determinato dalla cultura, un progetto di contaminazione tra arti, imprese, tecnologia e innovazione sociale. Nato nel 2016 all’interno degli edifici ex industriali dell’ex-Ansaldo, si traduce oggi in 12.000 mq di laboratori, spazi per esposizioni, spettacoli, workshop, conferenze, con una grande sala studio e una residenza d’artista. BASE è un organismo vivente, un laboratorio di formazione permanente al servizio della città, dei professionisti delle industrie creative. BASE è in costante apprendimento per assorbire, condividere e ri-trasformare contenuti, in ambiti come scrittura, illustrazione, musica, arte, design e altro ancora.

Un progetto di:ARCI Milano, Avanzi, esterni, h+, a|cube

Con il patrocinio di: Comune di Milano

Con il supporto di:Fondazione Cariplo

Partner della Design Week 2021

Partner: ACNE (a Deloitte business), Nescafè, SelectPartner istituzionali: Goethe-Institut Mailand, Institut Français Milano – Institut Français Paris, NEMA Rete Nuove Manifatture e Comune di Milano all’interno del progetto Centrinno

Media partner: Archiproducts, Design Wanted, Fuorisalone.it, Zero

Informazioni

5-12 settembre 2021

BASE – Via Bergognone 34, Milano

www.base.milano.it

Preview stampa: sabato 4 settembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Orari di apertura: 5-11 settembre 10:00 – 20:00 | 12 settembre 10:00 -18:00

Ingresso libero

