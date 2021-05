Si è appena concluso un intenso week-end, che ha visto le squadre dell’Avigliana Rebels scendere in campo nei campionati di baseball e softball.

Le partite di baseball portano le vittorie nell’U15 (5-1 alla Cairese) e nell’U18 (12-1 all’Athletics al Parini di Novara), entrambe le formazioni allenate da Hector Ferrer, mentre la serie B di Luca Costa ha ottenuto un ottimo pari interno contro il Codogno (12-9, 4-7), squadra di esperienza che punta alla promozione in A. Bella prestazione anche nell’U12 diretta da Paolo Murgia, che perde contro i cugini dei Bees, ma con tanti debutti in campo e buone prestazioni dei singoli.



Le gioie e i dolori arrivano dal softball, al debutto colorato di La Loggia della formazione U13 di Gaetano Labianca con tante prime volte e col progetto Softball School che decolla, in crescita la U15 di Cinzia Banchellini, arriva la seconda sconfitta consecutiva per la prima squadra nel campionato di serie A2.



La prestazione di Lucca però non è negativa, considerando le tante U18 in campo. Si ferma la stagione della lanciatrice Eleonora Berretta, che in Toscana ha subito un duro infortunio di gioco. Peccato perché era appena giunta la convocazione per la Nazionale U18. Siamo sicuri che

“Lola” la rivedremo presto in campo.



La nuova settimana si è aperta con la notizia della chiamata nella Italia U13 softball di Anita Girardi, quindi come a dire con l’azzurro pace è fatta!



Il 2 giugno si ritorna in campo, la squadra B baseball affronterà la difficile trasferta di Milano contro l’Ares, mentre la serie A2 di softball ospiterà a Torino le cugine del La Loggia.





29-5-2021



serie U12 baseball ore 10

Avigliana Rebels vs Avigliana Bees 0-6



U18 baseball ore 15

Avigliana Rebels vs Cairese 5-1



U15 softball ore 15

Avigliana Rebels – Porta Mortara Novara 0-6



30-5-2021

serie U15 baseball ore 10

Athletics Novara vs Avigliana Rebels 1-12



serie B baseball ore 11

Reale Mutua Avigliana Rebels vs Codogno Baseball 1-1 (12-9 | 4-7)



serie A2 softball ore 12

Nuove Pantere Lucca vs Reale Mutua Avigliana Rebels 2-0 (4-1 | 9-8)

Com. Stam.