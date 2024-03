Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 Mercoledì 13 marzo – ore 18 Basilio Milio presenta Ho difeso la Repubblica (Edizioni L’Ornitorinco) insieme a Lara Sirignano e Riccardo Lo Verso

“Questo per me non è un libro, non lo sento come un libro, come una tesi, un punto di vista: per me è semplicemente la verità, tutta. C’è il rischio che la leggano in pochi, ma la verità è così, è quella che è, non è trattabile. Nessun giornalista avrebbe scritto un libro del genere, che è uno dei più minuziosi, completi, dettagliati ed esaustivi che abbia mai visto: più di tanti studi e sentenze che pure mi è capitato di leggere. È chiaramente il lavoro di un avvocato, anche se, perlomeno nel mio caso, dietro a un linguaggio talvolta inamidato, in ogni pagina e in ogni riga, ho percepito un brulicare di passioni e sofferenze che cercavano come di evadere dalle gabbie irregimentate della forma, della necessaria completezza, senza mai cedere tuttavia all’ambiguità e al trucco giornalistico della sintesi. Non è un libro, non racconta una storia: racconta la verità, pur inscatolata nella prolissità impietosa della vita intesa come un lungometraggio senza pause, un piano sequenza senza tagli, senza salti, senza filtri, vivida e talvolta disadorna come l’esistenza reale e ciò che è successo davvero.” (dalla prefazione di Filippo Facci)

Basilio Milio è avvocato dal 2003. Assiste diverse società e tratta processi riguardanti i colletti bianchi, non essendo mai stato attratto dalle difese dei mafiosi e appartenenti alla criminalità organizzata in genere. Nel 2010, a soli trentacinque anni, si è ritrovato a difendere il Generale Mario Mori e Il Colonnello Mauro Obinu da un’accusa infamante, quella di aver favorito uno dei capi della mafia, Bernardo Provenzano. Negli anni, senza soluzione di continuità, ha difeso il Generale Mori nel noto processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia.

Com. Stam.