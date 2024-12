Basket. Academy Cup/Ludec 2024 a Porcari (Lucca): vince ‘Zone Press’ in finale su ‘Alley Oop’. Datome: “Giorni preziosi per la crescita dei ragazzi”

Si è conclusa oggi a Porcari (Lucca) l’Academy Cup 2024 maschile, che si è svolta nell’ambito della LudecCup, il prestigioso torneo Giovanile che come ogni anno ricorda Luca Del Carlo, il giovane cestista toscano prematuramente scomparso.

Selezionati dallo staff tecnico Academy, i 96 ragazzi classe 2010 sono stati divisi in 8 squadre da 12 giocatori ciascuno, e ognuna è stata allenata da un coach e da un Assistant Coach individuati dal Settore Squadre Nazionali.

Al termine di tre giornate che hanno visto impegnate tutte le formazioni per un totale di quattro partite, a imporsi è stata Zone Press (Sguazzin 22), che in finale ha superato Alley Oop (Cucco 30) col punteggio di 105-97. Terzo posto per Assist (Maestri e Bechis 13 punti), capace di imporsi nella “finalina” 83-79 su Rebound (Fredianelli 11).

Nel miglior quintetto del Torneo sono stati eletti Pietro Cucco (Alley Oop), Diego Ilardi (Slam Dunk), Farid Coampore (Box Out), Ioan Curic (Rebound) e Mattia Sguazzin (Zone Press).

Mvp della LudecCup 2024 è stato votato Mattia Sguazzin (Zone Press).

Le parole di Salvatore Trainotti, Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali: “Prima di tutto un ringraziamento alla Ludec per il supporto e l’eccellente lavoro organizzativo. Sono state giornate proficue in cui tutti i ragazzi coinvolti hanno potuto vivere un’esperienza agonistica altamente formativa. Per noi era importante aggiungere un ulteriore passaggio tecnico nel percorso Academy, un momento che fosse utile sia per valutare i ragazzi sia per stimolarli nel loro processo di crescita che per noi è in questo momento la priorità. È stato poi un momento di allineamento per tutte le componenti tecniche coinvolte, Referenti Tecnici Territoriali in primis. Un valore aggiunto di questo evento è stato il coinvolgimento attivo dei Comitati Regionali, che hanno compreso e sposato lo spirito dell’iniziativa”.

Le parole di Gigi Datome, coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili:“Abbiamo vissuto giorni belli, qui a Porcari, con tanta pallacanestro e tanti sorrisi. Il modo migliore per concludere il progetto Academy Cup che Salvatore Trainotti ha ideato e realizzato insieme al Settore Squadre Nazionali, con la supervisione tecnica di Giuseppe Mangone. Voglio ringraziare anche gli organizzatori della Ludec Cup, prestigioso torneo Giovanile che quest’anno ha ospitato l’ultimo atto delle nostre Academy. E un sentito e doveroso ringraziamento va anche ai Referenti Tecnici Territoriali che hanno accompagnato la crescita di questi ragazzi negli scorsi mesi. Abbiamo scelto di elevare il livello competitivo chiamando qui a Porcari i migliori 96 prospetti dell’annata 2010 per farli giocare insieme: la nostra idea è che alzando l’asticella e il livello competitivo al quale questi ragazzi sono abituati, si possa accelerare il loro processo di crescita. E’ stato bello vederli tutti giocare in maglia Italia, l’auspicio è che molti di loro continuino a indossarla anche nelle stagioni a venire”.

L’analisi di Alessandro Nocera, allenatore della Nazionale Under 15: “ Abbiamo pensato la LudecCup, ovvero la chiusura del progetto Academy, come un momento prezioso di miglioramento tecnico, grazie principalmente al lavoro qualitativo sul campo e al supporto dei video che hanno stimolato la curiosità e la ricettività di ragazzi così giovani, nel guardarsi e analizzarsi per migliorare. Insostituibile, in questo senso, è stato il lavoro svolto durante l’anno dai Referenti Tecnici Territoriali e dagli allenatori che li hanno seguiti per tutta la stagione. A Porcari abbiamo convocato 96 tra i migliori prospetti del 2010, tra questi sceglieremo i 40 che a fine dicembre inizieranno il percorso che poi li porterà a giocare il Trofeo dell’Amicizia con la Nazionale Under 15 la prossima estate”.

Finale 1-2 posto

Alley Oop-Zone Press 97-105 (22-26, 17-33, 28-20, 30-26)

Alley Oop: Marelli 4, Di Stasio, D’Amato 2, Landucci 3, Venturato 7, Ursi 20, Pasquazi 9, Vuovolo 4, Nalesso 13, Cavallera 3, Cucco 30, Sourou 2. All: Miriello.

Zone Press: Scian 8, San Pietro 7, Sguazzin 22, Bierti 14, Mazzarulli 7, Nasello 5, Bedini 9, Verì 7, Bianco 8, Latini 8, Bindocci ne, Cappabianca 10. All. L. Vitali.

Finale 3-4 posto

Assist-Rebound 83-79 (30-12, 19-17, 19-29, 15-21)

Assist: Giannico 11, Bechis 13, Panighel 6, Bettini, Morgante 7, Chinedun 10, Bazan 8, Cameoli, Loundja 8, Maestri 13, Esposito 3, Asci 4. All: Salvato.

Rebound: Piscitelli 6, Leto di Priolo 10, Acosta 8, Braghis 4, Cappello 7, Curic 8, Manera 10, Benini, Costantino 8, Fredianelli 11, Macino, Rios 7. All: Guidi.

Finale 5-6 posto

Box Out-Step Back 93-68 (24-10, 22-18, 23-16, 24-24)

Box Out: Montiglio 6, Furfaro 17, Fontana 7, Ripepi 3, Bartoletti 6, Vignoni 10, Risaliti 4, Di Vagno, Coampore 13, Abello 3, Finatti 10, Trimarchi 14. All: Patella.

Step Back: Montaldo 7, Bellantoni 6, Caretta 14, Zaffarani 18, Pagliani 2, Bruniera 3, Cecutti 2, Apetino 2, Gasparoni ne, Saviola, Nonni 8, Maggiorini 6. All: Pintonello.

Finale 7-8 posto

Pick and Roll-Slam Dunk 89-58 (26-21, 18-10, 24-6, 21-21)

Pick and Roll: Sorgoni 8, Voltan 2, Celian 3, Okadoh 14, Cesaretti 6, Benetti 10, Bova 6, Minnucci 2, Villa 17, Lastella 8, Polisena 4, Conti 9. All: Sansone.

Slam Dunk: Krizman 13, Lettieri 4, Acciari 8, Della Ragione, Pulcinelli, Bortolotto, Perugi 7, Mercatante 11, Barbato ne, Ilardi 8, Garramone 4, Naldi 3. All: Fanciullo.

Le partite di sabato pomeriggio

Assist-Pick and Roll 105-93 (18-19, 21-22, 23-21, 33-31)

Assist: Giannico 4, Bechis 27, Panighel 2, Bettini 6, Morgante 7, Chinedun 18, Bazan 2, Cameoli 2, Loundja 10, Maestri 9, Esposito 8, Asci 10. All: Salvato.

Pick and Roll: Sorgoni 5, Voltan 2, Celian 4, Okadoh 13, Cesaretti, Benetti 3, Bova 7, Minnucci 14, Villa 18, Lastella 2, Polisena 11, Conti 14. All: Sansone.

Alley Top-Box Out 104-107 (32-29, 21-18, 22-26, 22-24, 7-10)

Alley Top: Marelli 10, Di Stasio 6, D’Amato 7, Landucci 2, Venturato 18, Ursi 17, Pasquazi ne, Vuovolo 17, Nalesso 18, Cavallera, Cucco 8, Sourou 1. All: Miriello.

Box Out: Montiglio 2, Furfaro 21, Fontana 3, Ripepi, Bortolotti 12, Vignoni 3, Risaliti, Di Vagno 11, Coampore 25, Abello 20, Finatti, Trimarchi 10. All: Patella.

Slam Dunk-Zone Press 66-92 (21-21, 18-21, 7-17, 20-33)

Slam Dunk: Krizman 4, Lettieri, Acciari, Della Ragione 11, Pulcinelli 4, Bortolotto 4, Perugi 15, Mercatante 8, Barbato, Ilardi 15, Garramone, Naldi 5. All: Fanciullo

Zone Press: Scian 12, San Pietro 8, Sguazzin 17, Bierti 4, Mazzarulli 12, Nasello 2, Bedini, Berì 6, Bianco 10, Latini 8, Bindocci ne, Cappabianca 13. All. L. Vitali.

Rebound-Step Back 74-79 (22-21, 19-22, 19-16, 14-20)

Rebound: Piscitelli 8, Leto di Priolo 13, Acosta 7, Braghis 14, Cappello 7, Curic 8, Manera 6, Benini, Costantino 2, Fredianelli, Macino 2, Rios 7. All: Guidi.

Step Back: Montaldo 4, Bellantoni 4, Caretta 13, Zaffarani 5, Pagliani 7, Bruniera, Ceccutti ne, Apetino, Gasparoni 17, Saviola ne, Nonni 17, Maggiorini 12. All: Pintonello.

Le partite di sabato mattina

Pick and Roll-Alley Oop 99-104 (24-21, 22-36, 22-18, 31-29)

Pick and Roll: Sorgoni 8, Voltan 2, D’Aquino 6, Okadoh 25, Cesaretti, Benetti 14, Bova 2, Minnucci 4, Villa 12, Lastella 2, Polisena 8, Conti 16. All: Sansone.

Alley Oop: Marelli 15, Di Stasio 4, D’Amato 2, Landucci 4, Venturato 14, Ursi 12, Pasquazi, Vuovolo 20, Nalesso 7, Cavallera 2, Cucco 24, Sourou. All: Miriello.

Assist-Box Out 84-68 (23-19, 15-18, 30-17, 16-14)

Assist: Giannico 4, Bechis 20, Panighel 4, Bettini 8, Morgante 4, Chinedun 17, Bazan 4, Cameoli 2, Loundja 12, Maestri 1, Esposito 8, Asci. All: Salvato.

Box Out: Montiglio 2, Furfaro 13, Fontana 14, Ripepi, Bartoletti 4, Vignoni 3, Risaliti, Di Vagno 2, Coampore 17, Abello 3, Finatti 4, Trimarchi 6. All: Patella.

Zone Press-Rebound 77-71 (18-18, 13-23, 26-19, 20-11)

Zone Press: Scian 2, San Pietro 3, Sguazzin 27, Bierti 8, Mazzarulli 5, Nasello, Bedini, Verì 4, Bianco 7, Latini 8, Bindocci, Cappabianca 13. All. L. Vitali.

Rebound: Piscitelli 9, Di Priolo 12, Acosta 8, Braghis 5, Cappello 6, Curic 8, Manera 15, Benini, Costantino, Fredianelli 6, Macino 2, Rios. All: Guidi.

Slam Dunk-Step Back 92-88 (20-28, 28-23, 22-25, 22-12)

Slam Dunk: Krizman 14, Lettieri 10, Acciari 1, Della Ragione 1, Pulcinelli 11, Bortolotto 6, Perugi 5, Mercatante 5, Barbato 4, Ilardi 21, Garramone, Naldi 14. All: Fanciullo

Step Back: Montaldo 2, Bellantoni 2, Caretta 17, Zaffarani 18, Pagliani 7, Bruniera 6, Cecutti ne, Apetino, Gasparoni 13, Saviola ne, Nonni 9, Maggiorini 14. All: Pintonello.

Le partite di venerdì pomeriggio

Rebound-Slam Dunk 92-82 (31-24, 25-20, 16-18, 19-20)

Rebound: Piscitelli 4, Leto di Priolo 6, Acosta 21, Braghis 9, Cappello 7, Curic 9, Manera 18, Benini 4, Costantino 6, Fredianelli 3, Macino 2, Rios 3. All: Guidi.

Slam Dunk: Krizman 13, Lettieri 5, Acciari 5, Della Ragione 3, Pulcinelli 6, Bortolotto 6, Perugi 13, Mercatante 3, Barbato 4, Ilardi 15, Garramone 6, Naldi 3. All: Fanciullo

Step Back-Zone Press 54-82 (7-26, 7-19, 16.18, 24-19)

Step Back: Montaldo, Bellantoni 2, Caretta 2, Zaffarani 10, Pagliani 9, Bruniera 2, Cecutti, Apetino 4, Gasparoni 9, Saviola, Nonni 8, Maggiorini 8. All: Pintonello.

Zone Press: Scian 8, San Pietro 4, Sguazzin 17, Bierti 6, Mazzarulli 9, Nasello, Bedini 6, Veri 6, Bianco 6, Latini 5, Bindocci 3, Cappabianca 12. All. L. Vitali.

Box Out-Pick and Roll 79-66 (32-20, 13-12, 22-19, 12-15)

Box Out: Montiglio 4, Furfaro 8, Fontana 6, Ripepi, Bartoletti 7, Vignoni 2, Risaliti 2, Di Vagno 3, Coampore 17, Abello 13, Finatti 7, Trimarchi 19. All: Patella.

Pick and Roll: Sorgoni, Voltan, Celian, Okadoh, Cesaretti, Benetti, Bova, Minnucci, Villa, Lastella, Polisena, Conti. All: Sansone.

Alley Oop-Assist 94-77 (33-15, 27-14, 13-25, 21-23)

Alley Oop: Marelli 4, Di Stasio 11, D’Amato 5, Landucci 4, Venturato 6, Ursi 12, Pasquazi 22, Vuovolo 6, Nalesso 7, Cavallera, Cucco 17, Sourou. All: Miriello.

Assist: Giannico 4, Bechis 8, Panighel 10, Filippo 6, Morgante 3, Chinedun 20, Bazan 6, Cameoli 6, Loundja 6, Maestri 6, Esposito 1, Asci 1. All: Salvato.

