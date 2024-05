Basket. Ad Agropoli (SA) vigilia della Finale Nazionale Under 17 Eccellenza. Tutte le gare live streaming

Agropoli (SA). Vigilia per la Finale Nazionale Under 17 Eccellenza – Trofeo Claudio Monti 2024. Le 16 squadre finaliste sono arrivate nella località cilentana, e alle ore 19.00 sfileranno a piazza Vittorio Veneto per la Cerimonia d’Apertura della manifestazione.

Da domani, 20 maggio e fino al 26 maggio, si contenderanno lo Scudetto di categoria.





Le 16 squadre, divise in 4 gironi da 4, si affronteranno dal 20 al 22 maggio per cercare di arrivare in testa al ranking dei raggruppamenti e quindi evitare lo Spareggio del 23 maggio, che coinvolge le seconde e terze classificate dei 4 gironi. Il 24 maggio i Quarti di finale, il 25 maggio le Semifinali e il 26 maggio la chiusura, con le gare per il terzo posto (ore 16.00), e per il Tricolore di categoria (ore 18.30).

Tutte le gare del Palasport Di Concilio sono su Twitch Italbasket

Le gare del PalaCilento sono su YouTube Italbasket.

Girone A

Umana Reyer Venezia

Tezenis Verona

Orange1 Bassano del Grappa

Dolomiti Energia Trento

Girone B

Happycasa Brindisi

Vis 2008 Ferrara

Pall. Prato Dragons

SAP Alghero

Girone C

San Paolo Ostiense Roma

Pallacanestro Varese

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano

Conforama Varese Academy

Girone D

BCC Emilbanca Virtus Bologna

Cab Stamura Ancona

Unahotels Reggio Emilia

Allianz Derthona Basket

Albo d’Oro Under 17 Eccellenza

2024 –

2023 Stella Azzurra

2022 Conforama Varese

2021 non disputato

2020 non disputato

2019 Stella Azzurra Roma

2018 Columbus PGC Cantù

2017 Stella Azzurra Roma

2016 Pegaso Ragusa

2015 Dife Pistoia Basket 2000

2014 Unipol Banca Virtus Bologna

2013 Armani Junior Milano

2012 Virtus Bologna

2011 Virtus Siena



dal 2016 al 2019 denominazione campionato Under 16 Eccellenza

Le gare saranno on demand su basketlike.it e in play by play su FIP Stats.

GIRONE A

Data Gara Risultato Stat. Live 20 MAGGIO (ORE 14.00) – GARA 1 UMANA REYER VENEZIAVS TEZENIS VERONA – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 20 MAGGIO (ORE 16.00) – GARA 2 ORANGE1 BASSANOVS DOLOMITI ENERGIA TRENTO – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 21MAGGIO (ORE 14.00) – GARA 9 VINCENTE GARA 1VSPERDENTE GARA 2 – PALACILENTO 21 MAGGIO (ORE 16.00) – GARA 10 VINCENTE GARA 2VSPERDENTE GARA 1 – PALACILENTO 22 MAGGIO (ORE 14.00) – GARA 17 VINCENTE GARA 1VSVINCENTE GARA 2 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 22 MAGGIO (ORE 14.00) – GARA 21 PERDENTE GARA 1VSPERDENTE GARA 2 – PALACILENTO

GIRONE B

Data Gara Risultato Stat. Live 20 MAGGIO (ORE 18.00) – GARA 3 HAPPYCASA BRINDISIVS VIS 2008 FERRARA – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 20 MAGGIO (ORE 20.00) – GARA 4 PALL. PRATO DRAGONSVS SAP ALGHERO – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 21 MAGGIO (ORE 18.00) – GARA 11 VINCENTE GARA 3VSPERDENTE GARA 4 – PALACILENTO 21 MAGGIO (ORE 20.00) GARA 12 VINCENTE GARA 4VSPERDENTE GARA 3 – PALACILENTO 22 MAGGIO (ORE 16.00) – GARA 18 VINCENTE GARA 3VSVINCENTE GARA 4 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 22 MAGGIO (ORE 16.00) – GARA 22 PERDENTE GARA 3VSPERDENTE GARA 4 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO

CLASSIFICA

Punti Squadra 0 NEW BASKET BRINDISI 0 VIS 2008 FERRARA 0 PALL. PRATO DRAGONS 0 SAP ALGHERO

GIRONE C

Data Gara Risultato Stat. Live 20 MAGGIO (ORE 14.00) – GARA 5 SAN PAOLO OSTIENSEVS PALLACANESTRO VARESE – PALACILENTO 20 MAGGIO (ORE 16.00) – GARA 6 EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MIVS CONFORAMA VARESE ACADEMY – PALACILENTO 21 MAGGIO (ORE 14.00) – GARA 13 VINCENTE GARA 5VSPERDENTE GARA 6 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 21 MAGGIO (ORE 16.00) – GARA 14 VINCENTE GARA 6VSPERDENTE GARA 5 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 22 MAGGIO (ORE 18.00() – 18.00) – GARA 19 VINCENTE GARA 5VSVINCENTE GARA 6 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 22 MAGGIO (ORE 18.00) – GARA 23 PERDENTE GARA 5VSPERDENTE GARA 6 – PALACILENTO

CLASSIFICA

Punti Squadra 0 SAN PAOLO OSTIENSE 0 PALLACANESTRO VARESE 0 EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MI 0 CONFORAMA VARESE ACADEMY

GIRONE D

Data Gara Risultato Stat. Live 20 MAGGIO (ORE 18.00) – GARA 7 BCC EMILBANCA VIRTUS BOLOGNAVS CAB STAMURA ANCONA – PALACILENTO 20 MAGGIO (ORE 20.00) – GARA 8 UNAHOTELS REGGIO EMILIAVS ALLIANZ DERTHONA BASKET – PALACILENTO 21 MAGGIO (ORE 18.00) – GARA 15 VINCENTE GARA 7VSPERDENTE GARA 8 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 21 MAGGIO (ORE 20.00) – GARA 16 VINCENTE GARA 8VSPERDENTE GARA 7 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 22 MAGGIO (ORE 20.00) – GARA 20 VINCENTE GARA 7VSPERDENTE GARA 8 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 22 MAGGIO (ORE 20.00) – GARA 24 PERDENTE GARA 7VSPERDENTE GARA 8 – PALACILENTO

SPAREGGI

Data Gara Risultato Stat. Live 23 MAGGIO (ORE 14.30) – GARA 25 2° CLASSIFICATA GIRONE AVS3° CLASSIFICATA GIRONE B – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 23 MAGGIO (ORE 16.30) – GARA 26 2° CLASSIFICATA GIRONE BVS3° CLASSIFICATA GIRONE A – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 23 MAGGIO (ORE 14.30) – GARA 27 2° CLASSIFICATA GIRONE CVS3° CLASSIFICATA GIRONE D – PALACILENTO 23 MAGGIO (ORE 16.30) – GARA 28 2° CLASSIFICATA GIRONE DVS3° CLASSIFICATA GIRONE C – PALACILENTO

QUARTI

Data Gara Risultato Stat. Live 24 MAGGIO (ORE 14.00) – GARA 29 1° CLASSIFICATA GIRONE AVSVINCENTE GARA 27 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 24 MAGGIO (ORE 16.00) – GARA 30 VINCENTE GARA 25VS1° CLASSIFICATA GIRONE C – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 24 MAGGIO (ORE 18.00) – GARA 31 VINCENTE GARA 26VS1° CLASSIFICATA GIRONE D – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 24 MAGGIO (O (ORE 20.00) – GARA 32 1° CLASSIFICATA GIRONE BVSVINCENTE GARA 28 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO

SEMIFINALI

Data Gara Risultato Stat. Live 25 MAGGIO (ORE 16.00) – GARA 33 VINCENTE GARA 29VSVINCENTE GARA 31 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 25 MAGGIO (ORE 18.30) – – GARA 34 VINCENTE GARA 30VSVINCENTE GARA 32 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO

FINALI

Data Gara Risultato Stat. Live 26 MAGGIO (ORE 16.00) – FINALE 3°-4° POSTO PERDENTE GARA 33VSPERDENTE GARA 34 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO 26 MAGGIO (ORE 18.30) – FINALE 1°-2° POSTO VINCENTE GARA 33VSVINCENTE GARA 34 – PALASPORT ANDREA DI CONCILIO

