Basket. Coach Andrea Capobianco CT della Nazionale Senior femminile fino al giugno 2027

Il Consiglio Federale che si è tenuto oggi a Roma ha ratificato il rinnovo biennale del contratto di Andrea Capobianco, che rimarrà il Commissario tecnico della Nazionale Femminile fino al 30 giugno 2027.

Capobianco è alla sua terza esperienza alla guida delle Azzurre, vanta un record di 26 partite vinte e 17 perse ed è stato appena eletto miglior allenatore del FIBA Women’s EuroBasket 2025 chiuso dall’Italia con uno splendido terzo posto.

La scheda di Andrea Capobianco

E’ nato a Napoli il 9 agosto 1966. Dal 2011 è stato responsabile tecnico del Settore Squadre Nazionali maschili giovanili e del CNA. La sua prima esperienza su una panchina risale al 1994, come assistente a Battipaglia in A2. Dal 1997 al 2000 è capo allenatore a Salerno dove vince il campionato di C2. Nel 2000 torna a fare l’assistente, in A1 ad Avellino. Dal 2002 al 2005 è di nuovo a Salerno come head coach. Nella stagione 2005/2006 affronta il primo campionato di A1 come capo allenatore ad Avellino, passando l’anno dopo alla guida di Jesi in A2, dove vince una Coppa Italia. Nel 2008 viene chiamato alla guida di Teramo in Serie A, raggiungendo uno storico terzo posto al termine della stagione regolare. Vince il premio come “Miglior tecnico del campionato 2008/2009”. Nel 2009 gli viene assegnato il Premio Reverberi.



Nell’ottobre 2015 diventa il Commissario tecnico della Nazionale Femminile. Nel 2017 ha chiuso l’EuroBasket Women al settimo posto, dall’estate 2019 è tornato alla guida delle Azzurre fino a luglio 2020 e poi è tornato definitivamente alla guida delle Azzurre nell’autunno del 2023 vincendo la medaglia Bronzo al FIBA Women’s EuroBasket 2025. Con l’Under 18 Maschile ha vinto nel 2014 il Torneo di Mannheim e la medaglia di Bronzo all’Europeo 2016. Nel 2017 ha vinto l’Argento al Mondiale Under 19. E’ Formatore Nazionale del Comitato Nazionale Allenatori della FIP e Formatore Minibasket.

Com. Stam. + foto FIP