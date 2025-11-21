Basket. Consiglio Federale a Roma il 24 novembre

Il presidente FIP Giovanni Petrucci ha convocato a Roma (Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, aula 5, Largo Giulio Onesti 1) il Consiglio Federale della FIP che si terrà lunedì 24 novembre dalle ore 14:00.
All’ordine del giorno:
- Approvazione verbali Consigli precedenti:
- Comunicazioni del Presidente
- Leghe di società
- Pratiche legali
- Regolamenti federali
- Settori, Comitati, Commissioni e Uffici
- Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2025
- Delibere amministrative
- Società sportive
- Varie ed eventuali
Com. Stam.
