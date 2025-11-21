Sport

Basket. Consiglio Federale a Roma il 24 novembre

Il presidente FIP Giovanni Petrucci ha convocato a Roma (Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, aula 5, Largo Giulio Onesti 1) il Consiglio Federale della FIP che si terrà lunedì 24 novembre dalle ore 14:00.

All’ordine del giorno:

  1. Approvazione verbali Consigli precedenti:
  2. Comunicazioni del Presidente
  3. Leghe di società
  4. Pratiche legali
  5. Regolamenti federali
  6. Settori, Comitati, Commissioni e Uffici
  7. Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2025
  8. Delibere amministrative
  9. Società sportive
  10. Varie ed eventuali

