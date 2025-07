Basket. Consiglio Federale. Cittadinanza DiVincenzo, movimento femminile, nuovo Direttivo CIA, ammissioni Campionato Serie A 2025/2026

Si è tenuto questo pomeriggio a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, il Consiglio Federale della FIP presieduto da Giovanni Petrucci.

Al Consiglio è intervenuto il neoeletto presidente del CONI Luciano Buonfiglio, accompagnato dal Segretario Generale CONI Carlo Mornati. I presidenti Petrucci e Buonfiglio si sono scambiati attestati di stima con gli auguri di buon lavoro e di collaborazione.

Prima dell’inizio dei lavori, il presidente Petrucci ha celebrato, a trent’anni dall’Argento di Brno, la storica Medaglia di Bronzo conquistata dalla Nazionale Senior femminile al Women’s EuroBasket disputato a giugno dalle Azzurre tra Bologna e il Pireo. Alla presenza del Commissario Tecnico Azzurro Andrea Capobianco (miglior allenatore dell’Europeo) Petrucci si è vivamente congratulato con lo staff e le giocatrici per un risultato non solo sportivo ma anche di audience tv, di riscontro di pubblico e social.

Nel ricordare l’inserimento di Cecilia Zandalasini nel miglior quintetto dell’Europeo, il Presidente FIP ha ringraziato tutte le società femminili per il lavoro svolto.

Il presidente Petrucci ha accolto in Consiglio Federale il neoeletto presidente della Lega Basket Serie A Maurizio Gherardini ringraziando il presidente Umberto Gandini che eserciterà le proprie funzioni in LBA fino all’approvazione del prossimo bilancio consuntivo.

Il Presidente si è poi congratulato con Giampaolo Ricci per essere stato eletto nella Giunta Nazionale del CONI per il prossimo quadriennio olimpico.



Tra i principali argomenti trattati:

Donte DiVincenzo

Il Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ha deliberato lo scorso lunedì 14 luglio di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, a Donte DiVincenzo, atleta di nazionalità statunitense attualmente in NBA con i Minnesota Timberwolves, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della legge del 5 febbraio 1992.

Questa mattina il Quirinale ha confermato l’avvenuta firma del presidente Sergio Mattarella e si attende ora la registrazione del Dpr presso la Corte dei Conti per poter poi completare definitivamente l’iter.



Il presidente Petrucci ha espresso un sentito ringraziamento al vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, al Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati Paolo Barelli, al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Carlo Deodato e al CONI per la grande collaborazione.

Movimento femminile

Il Consiglio federale, dando seguito a quanto programmato dal presidente Petrucci in sede di campagna elettorale pochi mesi fa, ha convenuto di stanziare un budget di quasi tre milioni di Euro da investire in un piano triennale per la promozione e lo sviluppo del movimento cestistico femminile in Italia. Gli interventi previsti, facendo leva sulla prestigiosa Medaglia di Bronzo conseguita dalla Nazionale Senior al Women’s EuroBasket, interesseranno, tra gli altri aspetti, non solo l’alto livello ma anche e soprattutto reclutamento, potenziamento dei Settori Giovanili e progettualità volte all’incremento del numero delle tesserate.

Nuovo direttivo del Comitato Italiano Arbitri

Il Consiglio Federale ha nominato Guerrino Cerebuch Presidente del nuovo Direttivo del Comitato Italiano Arbitri. Gabriele Grandini ne sarà il Vicepresidente. Francesco Di Girolamo, Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, sarà il Rappresentante del Territorio in ambito CIA.

Composizione Organi di Giustizia Sportiva

Il Consiglio federale ha approvato la nuova composizione degli Organi di Giustizia Sportiva.

Ammissioni Campionati 2025/2026

Ad esito dei controlli effettuati dalla Com.Te.C., dalla LBA e dalla Commissione impianti sportivi, tutte le società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A sono state ammesse alla massima competizione per l’anno sportivo 2025/2026.

Nazionale Under 15 Maschile

Il presidente Petrucci si è congratulato con i giocatori e lo staff della Nazionale Under 15 maschile che pochi giorni fa ha vinto dopo 16 anni il Torneo dell’Amicizia, manifestazione pluridecennale che si gioca annualmente tra Italia, Francia, Spagna e Grecia. La squadra di coach Alessandro Nocera ha conseguito tre vittorie in altrettante partite iniziando nel migliore dei modi un percorso di formazione triennale che da quest’anno prevede raduni su base mensile e la partecipazione alla Ludec Cup.

Nazionale Under 20 Maschile

Il Consiglio Federale ha appreso ad inizio lavori dell’accesso della Nazionale U20 Maschile alla Semifinale del campionato europeo di categoria in corso ad Heraklion (Grecia). Agli Azzurri sono andati i complimenti del presidente Petrucci e del Consiglio con gli incoraggiamenti a continuare con la stessa intensità e bravura nelle gare per le medaglie dei prossimi giorni.

Stelle al Merito Sportivo CONI

Prima dell’apertura dei lavori, sono state assegnate le Stelle al Merito Sportivo CONI:

Stella d’Oro al Merito Sportivo: Gigi Datome

Stella d’Argento al Merito Sportivo: Davide Paolini

Stelle di Bronzo al Merito Sportivo: Roberto Ciardo

Variazione di bilancio

È stata approvata la seconda nota di variazione al Bilancio di previsione 2025.

