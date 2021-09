Si è svolto oggi il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. In apertura di Consiglio, il presidente Petrucci ha affermato: “Noto come in questo periodo in tanti nel mondo dello spor ringrazino le Istituzioni.

Siamo ben consapevoli del successo che ha avuto lo sport italiano negli ultimi mesi, che però certamente è frutto dell’organizzazione CONI-Federazioni senza nulla togliere ad altri settori. Dietro questi risultati purtroppo, c’è però una pesante crisi delle società sportive e tutte le dichiarazioni di complimenti delle Istituzioni al riguardo sono rimaste tali e non hanno avuto conseguenze effettive. Ecco perché c’è poco da ringraziare. Inoltre non si è ancora risolta la problematica legata al rapporto CONI-Sport e Salute”.

Tra i principali argomenti trattati:

Capienza pubblico nei palazzetti

Impegnato quotidianamente nella discussione politica riguardo la capienza nei palazzetti, attualmente ferma al 35% con prospettive di allargamento al 50%, il presidente Petrucci ha nuovamente sottolineato come la Federazione Italiana Pallacanestro punti alla riapertura totale degli impianti rispettando, come già avviene ora, tutte le norme di sicurezza.

“Non siamo contenti dell’attuale situazione – ha detto Petrucci – e continueremo insieme alle Leghe a batterci in ogni sede per riavere tutti i nostri tifosi negli impianti. Senza questo provvedimento, da adottare al più presto, corriamo il serissimo rischio di ritrovarci con società sempre più in difficoltà”.

Meo Sacchetti

Meo Sacchetti sarà il Commissario Tecnico della Nazionale Senior Maschile fino alla conclusione dell’EuroBasket 2022. L’attuale CT, in carica dal settembre 2017, guiderà dunque gli Azzurri nelle prime finestre di qualificazione al Mondiale 2023 e al Campionato Europeo della prossima estate nel girone organizzato dalla FIP a Milano e, in caso di qualificazione, alle fasi finali ospitate a Berlino. Insieme al CT, sono stati confermati per lo stesso periodo gli assistenti allenatori Lele Molin, Piero Bucchi e Paolo Galbiati, il preparatore fisico Matteo Panichi e l’intero staff sanitario.

Settore Squadre Nazionali Femminili

Roberto Brunamonti è stato nominato Assistente del Direttore Generale Salvatore Trainotti con delega al Settore Squadre Nazionali femminili.

Riforma dei Campionati

Entro i prossimi mesi la Commissione istituita per lavorare ad una riforma dei campionati formulerà le proprie proposte al Consiglio Federale affinché si possa deliberare a riguardo entro la corrente stagione sportiva.

Regolamenti Federali

Il Presidente federale ha istituito una Commissione che si occuperà della sistemazione organica e della revisione dello Statuto e dei principali Regolamenti Federali. Tali lavori saranno portati in discussione in un successivo Consiglio federale.

Museo del Basket di Bologna

In occasione del recente soggiorno a Bologna per la Supercoppa LBA, il Presidente Petrucci ha sollecitato l’Assessore alla Cultura del Comune di Bologna e candidato Sindaco Matteo Lepore a proposito del Museo del Basket. Lepore ha assicurato che il Museo verrà inaugurato entro il 2021, anno in cui si celebra il Centenario della fondazione della FIP.

Comitato Regionale FIP Molise

Il dott. Giuseppe Amorosa è stato nominato delegato FIP per il Comitato Regionale FIP Molise.

