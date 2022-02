Basket. Consiglio Federale della FIP. In video conferenza

Roma: Si è tenuto, in videoconferenza, il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. Tra i principali argomenti trattati:

Autonomia ordinamento sportivo A seguito dello scambio di missive dei giorni scorsi tra il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina, il Presidente Petrucci condivide e ribadisce il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, il cui vertice è rappresentato dal CONI, nei confronti dell’ordinamento statale come peraltro affermato dalla Corte Costituzionale. Pur apprezzando il lavoro sin qui svolto, Petrucci si augura che la stessa Vezzali accolga favorevolmente le richieste avanzate da Gravina riguardanti, tra le altre, il sostegno alle società per far fronte all’aumento del costo dell’energia elettrica, il credito di imposta e il tema delle sponsorizzazioni da parte di betting companies.

Riforma del sistema sportivo. Grave preoccupazione del Presidente federale

Il Presidente FIP Giovanni Petrucci auspica l’apertura di un tavolo di lavoro con il CONI per evitare che si ingenerino confusione e contrasti in relazione all’imminente entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2023, della riforma del lavoro sportivo e dell’istituto del vincolo sportivo. Il Presidente federale esprime grande preoccupazione circa il mancato rinvio della riforma e per l’impatto che essa potrebbe avere sulle organizzazioni federali, ravvisando la necessità di chiarezza anche in virtù del fatto che una Commissione istituita ad hoc dalla Federazione sta lavorando all’individuazione delle proposte volte alla riforma dei Campionati.

Italia Basket Hall of Fame alla memoria per Franco Lauro

A quasi due anni dalla scomparsa, la Federazione Italiana Pallacanestro ha deciso di introdurre il giornalista di Rai Sport Franco Lauro nella Italia Basket Hall of Fame, la più alta onorificenza che la FIP assegna a chi si è particolarmente adoperato per la diffusione e la crescita della pallacanestro italiana. Nel corso degli anni, Franco ha contribuito all’affermazione del basket con le sue telecronache, la sua professionalità e la sua competenza.

La celebrazione avverrà durante l’intervallo della partita della Nazionale Senior maschile al PalaDozza di Bologna contro l’Islanda il 27 febbraio prossimo alla presenza della sua compagna Francesca. Franco Lauro è il secondo giornalista ad entrare a far parte della Italia Basket Hall of Fame dopo Aldo Giordani.

Centro Tecnico Federale 3×3 a Roseto degli Abruzzi

Nell’ottica di dare sempre maggiore impulso alla disciplina del 3×3, recentemente salita alla ribalta con la storica partecipazione della Nazionale femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la Federazione ha deciso di promuovere la realizzazione di un Centro Tecnico Federale dedicato proprio al 3×3 nella città di Roseto degli Abruzzi. Dopo l’avvenuto incontro tra il Presidente Petrucci e il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes, nelle prossime settimane verranno intensificati i rapporti con le Istituzioni locali al fine di poter iniziare quanto prima l’attività sportiva. Il Sindaco della città abruzzese ha confermato di aver accolto con entusiasmo la proposta della FIP e di averla interpretata come un riconoscimento ad una vocazione naturale della città per lo sport e per la pallacanestro. Nel mese di Aprile il Presidente del CONI Giovanni Malagò ed il Presidente FIP Giovanni Petrucci si recheranno a Roseto degli Abruzzi.

Playground Beata Vergine Addolorata a Mestre intitolato a Matteo Marchiori

Dando seguito a quanto comunicato negli scorsi mesi, la FIP informa di aver ultimato l’iter per intitolare a Matteo Marchiori, scomparso prematuramente il 26 febbraio 2020, il playground della Parrocchia della Beata Vergine Addolorata a Mestre. Proprio su questo campetto Matteo, ex presidente del Comitato Regionale Veneto, ex Consigliere Federale e importante dirigente del nostro basket, avviò le proprie attività nel mondo della pallacanestro.

