Basket. Consiglio Federale FIP a Roma.

Si è tenuto oggi, presso il Salone d’Onore del CONI, il Consiglio Federale FIP presieduto dal Dott. Giovanni Petrucci.

Prima dell’inizio dei lavori, il Presidente FIP Giovanni Petrucci, insieme al Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, ha consegnato la Palma d’Oro al Merito Sportivo a coach Valerio Bianchini. Consegnate anche le Stelle al Merito Sportivo CONI: Stella d’Oro per Antonello Assogna (Dirigente) e Pietro Paolo Colnago (giornalista Sky Sport e ex Consigliere Federale FIP), Stella d’Argento per Umberto Arletti (Consigliere Federale), Stelle di Bronzo per Gianni Antonelli (Presidente Comitato Regionale Umbria), Luigi Lamonica (Commissioner Comitato Italiano Arbitri), Francesco Damiani (Presidente Comitato Regionale Puglia), Giuseppe Amorosa (Presidente Comitato Regionale Molise), Giuseppe Gonella (ex Presidente Comitato Regionale Liguria) e Giacomo Galanda (Consigliere Federale ed ex Azzurro Medaglia d’Argento ai Giochi di Atene 2004).

In apertura, il Presidente Petrucci ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio Federale per il lavoro svolto durante il quadriennio 2021-2024.

Tra i principali argomenti trattati:

Nazionali Senior

Il Presidente Petrucci ha fatto il punto sulle attività delle Nazionali Senior femminile e maschile.

Le Azzurre di coach Andrea Capobianco hanno chiuso ieri la seconda finestra di qualificazione al Women’s EuroBasket 2025 con una vittoria in casa contro la Cechia e una sconfitta in Grecia. L’Italia,

già qualificata di diritto come uno dei Paesi ospitanti (uno dei quattro gironi si giocherà al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno 2025) guida la classifica del Gruppo I con tre vittorie e una sconfitta.



Alle porte la seconda finestra di qualificazione a EuroBasket 2025 per la Nazionale Senior maschile. Gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco affronteranno in back to back l’Islanda: il 22 novembre a Reykjavik e il 25 novembre a Reggio Emilia. Entrambe le gare con inizio alle 20.30. L’Italia è per ora da sola al comando del girone B in virtù delle due vittorie in altrettante gare contro Turchia in casa e Ungheria in trasferta maturate lo scorso febbraio.

Progetto 100 Playground

Prosegue il lavoro sul Progetto 100 Playground che vedrà la FIP stanziare fondi ad hoc nel prossimo triennio per la realizzazione e riqualificazione in tutta Italia di campi all’aperto per una pratica del basket più immediata e per tutti. Il progetto vede anche la partecipazione di Sport e Salute e la collaborazione dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Report di Sostenibilità

È stato pubblicato il Report di Sostenibilità 2022-23 e presentato al Consiglio Federale. Il Report da mercoledì è disponibile in formato pdf sul sito federale nella riservata alla Responsabilità Sociale (https://fip.it/responsabilita-sociale/)

CS