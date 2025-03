Basket. Consiglio Federale. Statistiche Serie A: nota FIP-LBA. Allenatori Nazionali Giovanili 2025, date e sedi Finali Nazionali Giovanili 2025

Si è tenuto questo pomeriggio, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, il Consiglio Federale della FIP presieduto dal Dott. Giovanni Petrucci.

Tra i principali argomenti trattati:

Raccolta statistiche gare Serie A: Nota FIP-LBA

Il Consiglio federale, ascoltato il Presidente LBA Umberto Gandini in merito alla vicenda della raccolta delle statistiche di gioco in alcune gare di Serie A, ha preso atto con soddisfazione delle iniziative adottate dalla stessa LBA nelle scorse settimane in attesa degli esiti degli esposti depositati presso la Procura Federale e presso la Procura della Repubblica di Bologna.



Gli allenatori delle Nazionali Giovanili 2025

Il Consiglio Federale ha approvato le nomine degli allenatori delle Nazionali Giovanili maschili e femminili 2025.

Maschili

Nazionale Under 20

Allenatore: Alessandro Rossi

Europeo a Heraklion (Grecia) dal 12 al 20 luglio

Nazionale Under 18

Allenatore: Marco Sodini

Europeo a Belgrado (Serbia) dal 26 luglio al 3 agosto

Nazionale Under 16

Allenatore: Giuseppe Mangone

Europeo, sede e date da definire

Nazionale Under 15

Allenatore: Alessandro Nocera

Torneo dell’Amicizia a Voiron (Francia) dal 12 al 14 luglio



Femminili

Nazionale Under 20

Allenatore: Giuseppe Piazza

Europeo a Matosinhos (Portogallo) dal 2 al 10 agosto

Nazionale Under 18

Allenatore: Luca Andreoli

Europeo a La Palma (Spagna) dal 5 al 13 luglio

Nazionale Under 16

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Europeo a Pitesti (Romania) dal 15 al 23 agosto

Nazionale Under 15

Allenatore: Tommaso Moscovini

Torneo dell’Amicizia a Voiron (Francia) dal 12 al 14 luglio

Gli allenatori delle Nazionali 3×3 Open 2025

Il Consiglio Federale ha approvato le nomine degli allenatori delle Nazionali 3×3 maschili e femminili 2025.

Nazionale 3×3 maschile

Allenatore: Claudio Negri

Nazionale 3×3 femminile

Allenatrice: Angela Adamoli

Finali Nazionali Giovanili “Gaetano Laguardia”. Date e sedi delle edizioni 2025

Il Consiglio Federale ha deciso di intitolare tutto il Circuito delle Finali Nazionali Giovanili a Gaetano Laguardia, compianto Vice-Presidente FIP scomparso nel 2023.

Sono state approvate le sedi e le date dei tornei che assegneranno gli Scudetti maschili e femminili nelle categorie Under 19, Under 17 e Under 15.



Maschili

Under 19 Eccellenza, Trofeo G. Primo – Roma dal 28 aprile al 4 maggio

Under 17 Eccellenza, Trofeo C. Monti – Chiusi (Siena) dal 16 al 22 giugno

Under 15 Eccellenza, Trofeo C. Papini – Agropoli (Salerno) dal 2 all’8 giugno

Under 19 Gold, Trofeo M. Delle Cave – Collegno (Torino) dal 13 al 15 giugno

Femminili

Under 19, Trofeo V. Tracuzzi – Campobasso dal 13 al 17 maggio

Under 17, Trofeo R. Serradimigni – Battipaglia (Salerno) dal 2 all’8 giugno

Under 15 – Umbertide e Città di Castello (Perugia) dal 19 al 25 maggio



Rinnovato il protocollo con l’Agenzia delle Entrate

È stato rinnovato il protocollo con l’Agenzia delle Entrate per i controlli della ComTeC in Serie A.



Protocollo d’intesa AVIS-FIP

È stato siglato un protocollo d’intesa tra la Federazione Italiana Pallacanestro e l’AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. FIP e AVIS condividono la convinzione che lo stato di salute, intesa non come mancanza di malattia ma come uno stato complessivo di benessere fisico, mentale e sociale, rappresenti non solo un importante obiettivo per il singolo ma anche una risorsa per l’intera collettività. La donazione del sangue non è solo un momento di attenzione alle esigenze degli ammalati del servizio trasfusionale e sanitario ma anche un importante momento di controllo dello stato di salute del donatore. Lo sport può e deve valorizzare l’importanza della donazione volontaria del sangue sensibilizzando le società sportive.

