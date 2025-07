Basket. DiVincenzo out per riacutizzarsi infortunio. Dal 7 agosto Thompson in Azzurro. Le parole di Datome e Pozzecco

Si è tenuta questo pomeriggio, presso la sede di Sport e Salute Lombardia a Milano, la conferenza stampa del Coordinatore delle Attività del Settore Squadre Nazionali maschili Gigi Datome e del Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco.

In apertura di conferenza il messaggio di Donte DiVincenzo, che per il riacutizzarsi di un infortunio in questi giorni non potrà rispondere alla convocazione.



Donte DiVincenzo

“Ciao a tutti, voglio dirvi quanto io sia felice ed emozionato di diventare finalmente cittadino italiano. Per questo voglio ringraziare la Federazione e le Istituzioni italiane per aver fatto accadere tutto ciò in tempi record. Sfortunatamente mi dispiace non potermi aggregare alla Nazionale questa estate a causa di un problema fisico emerso in questi giorni e che mi ha costretto a prendere una decisione molto molto difficile. Il mio obiettivo però rimane la stesso, ovvero quello di fare un percorso con Italbasket guardando al Mondiale e ai Giochi Olimpici. Volevo però mostrare il mio “commitment”, il mio impegno con questa Maglia e fare i miei migliori auguri alla squadra per l’Europeo. Ci vediamo presto”.

Il CT ha convocato Darius Thompson , che si aggregherà alla squadra il 7 agosto a Trieste.



Così Gigi Datome : “Desidero come prima cosa ringraziare tutte le Istituzioni italiane che hanno reso possibile far avere la cittadinanza italiana a DiVincenzo in tempi record. Il grande lavoro del Presidente Giovanni Petrucci è stato come al solito determinante. Non potremo avere con noi Donte questa estate per il riacutizzarsi in questi giorni di un infortunio le cui tempistiche di recupero non coincidono con la preparazione all’EuroBasket. Siamo dispiaciuti ma come lui stesso ha dichiarato, la prospettiva del suo percorso in Nazionale è a lungo termine. Dal 7 agosto avremo con noi Darius Thompson, che fin da subito ci ha manifestato grande entusiasmo nel poter vestire l’Azzurro”.

Così Gianmarco Pozzecco : “Impossibile non iniziare ringraziando le Istituzioni italiane per aver compiuto quello che potrei definire un piccolo miracolo, ovvero l’ottenimento della cittadinanza italiana per DiVincenzo nell’arco di un periodo di tempo davvero esiguo. Merito anche del nostro presidente Petrucci, che potrei definire un ‘passepartout’, una persona che riesce ad aprire tutte le porte, non solo nel mondo dello sport. Siamo rammaricati che Donte non possa raggiungerci questa estate ma gli infortuni sono impossibili da prevedere. Sono grato alla FIP perché con Darius Thompson avremo una soluzione di alto livello da inserire in una squadra che anche quest’anno ha un’identità ben precisa. I ragazzi stanno lavorando con il solito senso del dovere senza risparmiarsi in ogni sessione di allenamento. Tra pochi giorni inizieremo a giocare le prime amichevoli e da Trieste saremo pronti ad accogliere Darius”.

Gli Azzurri

I convocati

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #0 Marco Spissu 1995 185 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna) #7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano #8 Danilo Gallinari 1988 208 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico) #9 Nicolò Melli 1991 206 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia) #13 Simone Fontecchio 1995 203 Ala Miami Heat (NBA) #17 Giampaolo Ricci 1991 202 Ala EA7 Emporio Armani Milano #18 Matteo Spagnolo 2003 193 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna) #19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna) #20 Saliou Niang 2004 199 Ala Virtus Olidata Bologna #22 Giordano Bortolani 2000 193 Guardia Acqua San Bernardo Cantù #30 Guglielmo Caruso 1999 208 Ala/Centro Napoli Basketball #35 Momo Diouf 2001 206 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna #38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shark #40 Luca Severini 1996 204 Ala Unahotels Reggio Emilia #45 Nikola Akele 1995 203 Ala Virtus Olidata Bologna #54 Alessandro Pajola 1999 194 Playmaker Virtus Olidata Bologna

Atleti a disposizione

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #12 Diego Flaccadori 1996 193 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano #15 Darius Thompson 1995 192 Guardia Valencia Basket (Spagna) #16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia #25 Tommaso Baldasso 1998 192 Playmaker Bertram Tortona #31 Michele Vitali 1991 196 Guardia Unahotels Reggio Emilia #33 Achille Polonara 1991 205 Ala Virtus Olidata Bologna

Coordinatore Attività Settore Squadre Nazionali maschili

Gigi Datome

Commissario Tecnico

Gianmarco Pozzecco

Assistente Allenatore

Edoardo Casalone

Assistente Allenatore

Giuseppe Poeta

Assistente Allenatore

Federico Fucà

Assistente Allenatore

Riccardo Fois

Assistente Allenatore

Alessandro Lotesoriere

Il programma*



*Tutti gli allenamenti presso il PalaFolgaria saranno a porte aperte. Gli orari potrebbero subire delle variazioni a seconda delle necessità dello staff tecnico. Tutti gli aggiornamenti su questo sito.

Domenica 27 luglio

Ore 10.30/13.00 – Allenamenti presso PalaFolgaria

Lunedì 28 luglio

Ore 10.30/13.00 – Allenamenti presso PalaFolgaria

Martedì 29 luglio

RIPOSO

Mercoledì 30 luglio

Ore 10.30/13.00 – Allenamenti presso PalaFolgaria

Giovedì 31 luglio

Ore 10.30/12.30 – Allenamenti presso PalaFolgaria

A seguire, trasferimento a Trento

Venerdì 1° agosto

Ore 11.00/13.00 – Allenamenti presso “Il T Quotidiano Arena” di Trento (Via Fersina, 11 Trento)

Trentino Basket Cup 2025 (2/3 agosto)

“Il T Quotidiano Arena” – Trento

Sabato 2 agosto

Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso “Il T Quotidiano Arena”

Ore 17.30 Polonia-Senegal (Sky Sport Basket, canale 209)

Ore 20.00 Italia-Islanda (Sky Sport Basket, canale 209)

Domenica 3 agosto

Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso “Il T Quotidiano Arena”

Ore 16.30 Islanda-Polonia/Senegal (Sky Sport Basket, canale 209)

Ore 19.00 Italia-Polonia/Senegal (Sky Sport Basket, canale 209)

Le amichevoli Azzurre 2025

Data Gara Risultato Sabato 2 agosto, ore 17.30 (Trento) PoloniaVS Senegal – Sky Sport Basket Sabato 2 agosto, ore 20.00 (Trento) ItaliaVS Islanda – Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 16.30 (Trento) IslandaVSDa definire – Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 19.00 (Trento) ItaliaVSDa definire – Sky Sport Basket Sabato 9 agosto, ore 20.00 (Trieste) ItaliaVS Lettonia – Sky Sport Basket Giovedì 14 agosto, ore 20.00 (Bologna) ItaliaVS Argentina – Sky Sport Basket Giovedì 21 agosto, ore 19.15 (Atene) ItaliaVS Lettonia – Venerdì 22 agosto, ore 19.15 (Atene) GreciaVS Italia –

EuroBasket 2025

Cipro – Limassol

Gruppo C

Data Gara Risultato Stat. Live 28 agosto, ore 14.00 italiane Bosnia ErzegovinaVS Cipro – 28 agosto, ore 17.15 italiane GreciaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 28 agosto, ore 20.30 italiane GeorgiaVS Spagna – 30 agosto, ore 14.00 italiane CiproVS Grecia – 30 agosto, ore 17.15 italiane SpagnaVS Bosnia Erzegovina – 30 agosto, ore 20.30 italiane ItaliaVS Georgia – RAI, Sky Sport, DAZN 31 agosto, ore 14.00 italiane SpagnaVS Cipro – 31 agosto, ore 17.15 italiane GeorgiaVS Grecia – 31 agosto, ore 20.30 italiane Bosnia ErzegovinaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 2 settembre, ore 14.00 italiane CiproVS Georgia – 2 settembre, ore 17.15 italiane ItaliaVS Spagna – RAI, Sky Sport, DAZN 2 settembre, ore 20.30 italiane GreciaVS Bosnia Erzegovina – 4 settembre, ore 14.00 ItaliaVS Cipro – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 17.15 italiane Bosnia ErzegovinaVS Georgia – 4 settembre, ore 20.30 italiane SpagnaVS Grecia –

Classifica

Punti Squadra Italia Spagna Grecia Cipro Bosnia Erzegovina Georgia

Com. Stam. + foto FIP