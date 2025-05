Basket. Domani a Inca Grecia-Italia. Palla a due alle ore 19.00, Live SkySportArena. Capobianco: “Mi attendo progressi importanti”

Dopo i due test giocati in Belgio, torna in campo domani sera la Nazionale Femminile nel terzo impegno del percorso di avvicinamento al FIBA Women’s EuroBasket 2025, che vedrà un girone giocarsi al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno.

Le Azzurre saranno impegnate nel weekend in un torneo che le opporrà domani sera alle ore 19.00 la Grecia e domenica alle ore 20.00 le padrone di casa della Spagna. Si gioca ad Inca, località interna dell’isola di Maiorca, con diretta di entrambi le gare su SkySportArena.

Sono 14 le atlete partite questa mattina alla volta delle Isole Baleari via Madrid, mentre per recuperare da qualche problema fisico sono rimaste al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa Olbis Andrè, Carlotta Zanardi e Martina Kacerik, seguite da uno staff medico e fisioterapico messo a disposizione dalla FIP.

Le parole di coach Capobianco: “Da queste partite mi attendo uno scatto in avanti rispetto a quanto visto in Belgio, per trasformare in risorse le situazioni nelle quali siamo andati in difficoltà nel corso delle prime uscite. A Mons abbiamo giocato un’ottima pallacanestro per 22-24 minuti, due giorni dopo abbiamo giocato alla pari per 30′, ora uno dei nostri obiettivi di queste partite è proprio quello di estendere ulteriormente l’intensità della nostra pallacanestro nel corso dei 40 minuti. Siamo entrati nel cuore della preparazione in vista dell’Europeo, i margini di errore inevitabilmente si restringono”.

Lo staff tecnico Azzurro deciderà le 12 Azzurre da mandare in campo dopo l’allenamento di domani mattina.

L’Italia affronta la Grecia per la ventottesima volta (17 vinte, 10 perse): la prima sfida a Bari il 3 maggio col successo delle Azzurre (70-28), l’ultimo incrocio lo scorso 10 novembre a Chalkida con l’affermazione di Fasoula e compagne (56-45).

Dopo il torneo in Spagna, la Nazionale Femminile si raduna nuovamente nel pomeriggio del 4 giugno a Roma, per ultimare la preparazione in vista dell’Europeo. Il 10 e l’11 giugno a Brno le amichevoli con la Cechia, il 13 l’ultimo test a Castenaso (Bologna) contro il Montenegro (si giocherà a porte chiuse).



Italia-Grecia (ore 19.00, diretta SkySportArena)

Italia

0 Jasmine Keys (1997, 1.85, A, Famila Schio)

6 Francesca Pasa (2000, 1.80, P, Asvel Feminin)

8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio)

10 Caterina Gilli (2002, 1.81, A, Alama San Martino Lupari)

11 Francesca Pan (1997, 1.80, G, Umana Venezia)

12 Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Sesto S.Giovanni)

13 Lorela Cubaj (1999, 1.92, C, Umana Venezia)

14 Sara Madera (2000, 1.87, A-C, La Molisana Campobasso)

18 Mariella Santucci (1997, 1.70, P, Umana Venezia)

19 Martina Fassina (1999, 1.82, G, Umana Venezia)

23 Laura Spreafico (1991, 1.82, G-A, Sesto S. Giovanni)

54 Sara Toffolo (2000, 1.85, A, Dinamo Sassari)

56 Eleonora Villa (2004, 1.70, G, Washington State – NCAA)

99 Stefania Trimboli (1996, 1.75, P, La Molisana Campobasso

All: Andrea Capobianco

Grecia

Renia Karlafti (1998, 1.80, G, Olympiacos)

Ioanna Krimili (2001, 1.78, G, Californa – NCAA)

Vassiliki Louka (1996, 1.93, C, Athinaikos

Elena Bosgana (2003, 1.86, G-A, Stanford – NCAA)

Pinelopi Pavlopoulou (1996, 1.72, P, Sopron)

Konstantina Sarigiannidou (1990, 1.80, A, PAS Giannina)

Artemis Spanou (1993, 1.86, A-C, Zabiny Brno)

Joanna Tampakou (2005, 1.94, C, Athinaikos)

Mariella Fasoula (1997, 1.92, 5, Perfumerias Avenida)

Antigoni Chairistanidou (1990, 1.86, A, Panathinaikos)

Ioanna Chatzileonti (2002, 1.82, G-A, Panathinaikos)

Eleanna Christinaki (1996, 1.84, G, Olympiacos)

Vassiliki Cholopoulou (2007, 1.77, P, Panathlitikos)

All: Petros Prekas

Tutti gli impegni

31 maggio (Inca)

Grecia-Italia (ore 19.00)

1 giugno (Inca)

Spagna-Italia (ore 20.00)

10 giugno (Brno)

Cechia-Italia (ore 17.30)

11 giugno (Brno)

Cechia-Italia (ore 12.00)

13 giugno (Castenaso)

Italia-Montenegro (orario da definire, a porte chiuse)

In occasione del Women’s EuroBasket, per tutti i tesserati FIP è possibile acquistare un biglietto e/o un abbonamento con una scontistica dedicata. Il tagliando per una singola giornata di gara va dai 12 ai 20 euro, l’abbonamento per tutte e sei le partite va dai 31 ai 51 euro.

Per acquistare i biglietti è sufficiente collegarsi a questo link e poi inserire il codice Promo “EUROFIP” prima di effettuare il pagamento. Gli sconti sono validi fino a esaurimento posti dei singoli Settori. Con una sola transazione è possibile acquistare fino a 25 biglietti.

Questo il calendario completo delle partite in programma al PalaDozza di Bologna:

18 giugno

Ore 17.30 Slovenia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Serbia

19 giugno

Ore 17.30 Serbia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Slovenia

21 giugno

Ore 17.30 Serbia-Slovenia

Ore 21.00 Italia-Lituania

Abbonamenti

1 Categoria Tribuna Graziano €51

2 Categoria Tribuna Calori €31

2 Categoria Nannetti €31

Day Ticket

1 Categoria Tribuna Graziano €20

2 Categoria Tribuna Calori €12

2 Categoria Nannetti €12

Comunicazione di Servizio

L’ingresso al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa non è libero, per poter assistere a un allenamento delle Azzurre è necessario richiedere un’autorizzazione scrivendo una mail a media@fip.it.

