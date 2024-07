Basket. Domani notte l’esordio delle Azzurre a Leon (Messico): palla a due alle 2.00 con la Nuova Zelanda (Live YouTube FIBA)

Prende il via domani a Leon, in Messico, il Campionato Mondiale Under 17 Femminile. La prima partita vede in campo le Azzurre alle 18.00 locali, le 2.00 italiane della notte tra il 13 e 14 luglio, contro la Nuova Zelanda:

il giorno dopo secondo impegno del girone col Mali sempre alle ore 2.00 italiane e mercoledì mattina ultima partita della prima fase con le padrone di casa del Messico (ore 4.30).

Passano tutte le squadre, nell’incrocio le Azzurre sfideranno una tra Giappone, Spagna, Argentina e Finlandia.

La squadra allenata da coach Giovanni Lucchesi è in Messico già dalla serata del 9 luglio, con qualche giorno di anticipo rispetto all’inizio del Mondiale per permettere a squadra e staff di smaltire le 8 ore di fuso orario e i 1.850 metri sul livello del mare di Leon. Ieri, dopo il tradizionale Media Day FIBA, l’Italia ha sostenuto uno scrimmage contro il Giappone, vinto 72-70.

L’analisi di coach Lucchesi alla vigilia dell’esordio: “E’ un Mondiale inaspettato e per questo ancor più stimolante. Il contesto è elevato, non possiamo nasconderlo o ignorarlo, ma vogliamo affrontarlo con il cuore leggero ma il “desiderio” di rendere cultura la nostra capacità di sforzo. Perché questa reale cultura accompagni per sempre queste ragazze eccellenti come eccellenti sono le loro società e tutte le loro compagne che sognano l’Azzurro da onorare”

Sono dieci le atlete confermate rispetto al roster che un anno fa vinse la medaglia di Bronzo all’Europeo Under 16 di Smirne, piazzamento che ha garantito anche all’accesso al Mondiale che sta per iniziare.

Per il Settore Giovanile Femminile si tratta dell’ottavo Mondiale giocato dal 2011 a oggi, sarebbe stato il nono se nel 2020 la FIBA non avesse sospeso l’attività causa Covid-19. Quarto Mondiale per coach Lucchesi, che nel 2016 a Saragozza vinse la medaglia d’Argento con l’Under 17.

Nelle precedenti sei edizioni, per ben cinque volte si sono imposti gli Stati Uniti. L’unica eccezione proprio nel 2016, con le Opals che in finale sconfissero proprio le Azzurre.

Tutte le partite del Mondiale saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA.

Girone A: Giappone, Spagna, Argentina, Finlandia

Girone B: Italia, Messico, Mali, Nuova Zelanda

Girone C: Portorico, Australia, Stati Uniti, Croazia

Girone D: Cina Taipei, Egitto, Canada, Francia

Albo d’Oro

2022 USA

2018 USA

2016 Australia

2014 USA

2012 USA

2010 USA

LE AZZURRE

LE CONVOCATE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 4 EMMA GIACCHETTI 2007 1.72 PLAYMAKER MAGNOLIACAMPOBASSO 6 SVEVA BERNASCONI 2007 1.78 GUARDIA BASKET COSTA 7 OLIVIA OSTONI 2007 1.75 GUARDIA GEAS BASKET 8 FRANCESCA BALDASSARRE 2008 1.75 GUARDIA CESTISTICA SPEZZINA 10 GIORGIA GORINI 2007 1.70 PLAYMAKER BASKET COSTA 11 ISABEL HASSAN 2009 1.84 ALA REYER VENEZIA MESTRE 12 BEATRICE CERÈ 2007 1.80 GUARDIA/ALA REYER VENEZIA MESTRE 13 EMMA VOLPATO 2007 1.81 ALA GEAS BASKET 14 EMMA D’ESTE 2007 1.94 CENTRO REYER VENEZIA MESTRE 16 NICOLE TORRESANI 2007 1.78 ALA SPARTA BERTRANGE 19 ILARIA CAVAZZUTI 2007 1.81 ALA-CENTRO PARMA BASKET PROJECT 20 MARIANNA ZANETTI 2008 1.88 CENTRO FAMILA SCHIO

Allenatore

GIOVANNI LUCCHESI

Assistente allenatore

FABIO FRIGNANI

Assistente allenatore

ANGELA GIANOLLA

Preparatore fisico

FEDERICA TONNI

Medico

SILVIA SARULLO

Fisioterapista

RAFFAELA AGOZZINO

Capo Delegazione

ROBERTO BRUNAMONTI

Team Manager

GIANCARLO MIGLIOLA

GIRONE B

Data Gara Risultato Stat. Live 14 LUGLIO, ORE 2.00 ITALIAVS NUOVA ZELANDA – 14 LUGLIO ORE 4.45 MESSICOVS MALI – 15 LUGLIO, ORE 2.00 MALIVS ITALIA – 15 LUGLIO ORE 4.30 NUOVA ZELANDAVS MESSICO – 17 LUGLIO, ORE 4.30 ITALIAVS MESSICO – 16 LUGLIO ORE 23.30 MALIVS NUOVA ZELANDA –

12 luglio

Ore 9.00-10.00 Allenamento c/o Unidad Deportiva Code Leon 1

Ore 15.20-16.40 Allenamento c/o Domo De La Feria

13 luglio

Ore 10.00-10.50 Allenamento c/o Unidad Deportiva Code Leon 1

Ore 18.00 Italia-Nuova Zelanda

14 luglio

Ore 11.00-11.50 Allenamento c/o Unidad Deportiva Code Leon 1

Ore 18.00 Mali-Italia

15 luglio

Ore 12.00-12.50 Allenamento c/o Unidad Deportiva Code Leon 1

Ore 18.50-19.50 Allenamento c/o Domo De La Feria

16 luglio

Ore 12.00-12.50 Allenamento c/o Unidad Deportiva Code Leon 1

Ore 20.30 Italia-Messico

17-21 luglio

Allenamenti e gare in base ai risultati prima fase

22 luglio

Volo American Airlines 2263 (Leon 5.14 – Dallas 8.44)

Volo American Airlines 240 (Dallas 14.40 – Roma Fiumicino 8.05)

Rientri presso le proprie sedi e fine Raduno

Com. Stam. + foto FIP