Basket. EA7 Emporio Armani Olimpia Milano Campione d’Italia U15 Ecc. Battuto il College Borgomanero 97-82. Terzo posto per Anzio Basket Club

Nella finale del Campionato Italiano Under 15 Eccellenza, l’Olimpia Milano vince su College Basketball Borgomanero con un punteggio di 97-82, conquistando il titolo nazionale per il secondo anno consecutivo. Terzo posto per Anzio Basket Club che trionfa per 61-57 su BBG Gallarate.

All’ EA7 Olimpia Milano e a tutte le altre quindici squadre protagoniste di questa bellissima settimana di pallacanestro ad Agropoli le congratulazioni del presidente federale Giovanni Petrucci

EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO – COLLEGE BASKETBALL 97-82 (22-24; 22-20; 31-25; 22-13)

EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO: Zara, Bertoletti 2 (1/2, 0/2), Fontana 10 (3/7, 1/5),

Di Benedetto, Papaleo (0/1, 0/1), Compaore 22 (10/15, 0/1), Mazzarulli 1, Cerbino (0/1, 0/1),

Sabatini 10 (4/4, 0/2), Fulghieri 18 (9/11 ,0/1), Brusamarello 4 (2/4), Sguazzin 30 (14/26, 0/1).

All. Bizzozzero

COLLEGE BASKETBALL: Pisoni 12 (3/5, 2/4), Ariano, V. Taglione (0/2), Cucco 26 (7/10, 4/16), Rizzi,

Bazan 2 (1/2), Rios 5 (1/2, 1/1), T. Taglione 11 (1/5, 3/7), Bini, Bertone (0/3, 0/3) , Rattazzi (0/4),

Okadoh 26 (9/11, 1/8). All. Rossi

Dopo un avvio equilibrato (24-22 nel primo quarto per College), la formazione milanese ha preso in mano la partita nel secondo quarto con un parziale di 22-20, prima di prendere il largo nel terzo periodo (31-25) e allungare definitivamente nel finale.

La differenza l’ha fatta soprattutto il terzo quarto, in cui Milano ha alzato l’intensità difensiva e ha colpito in transizione. Grande prestazione di Sguazzin, autore di 30 punti e 16 rimbalzi, supportato da Compaore (22 punti e 17 rimbalzi). Per College, ennesima grande prova di Ofure Okadoh con 26 punti e 13 rimbalzi, ma insufficiente per contenere l’allungo avversario.

Con questo successo Milano dimostra l’efficacia del lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla dirigenza nel valorizzare e sviluppare i giovani talenti.

“È un successo ed un premio (quello personale, ndr) che mi sento di condividere con lo staff e con la squadra – ha detto il coach Stefano Bizzozzero – l’Olimpia Milano, nella persona del signor Armani, crede ed investe molto nel settore giovanile e ci consente anche di avere un filo diretto col coach della prima squadra Ettore Messina. Faccio i complimenti anche a Borgomanero per la finale che ha disputato. La chiave tattica? Abbiamo adattato la nostra difesa, dove avevamo subito la fisicità delle loro penetrazioni con alcuni accorgimenti che ci hanno permesso raddoppi e vantaggi sistematici”

Finale 3°-4° Posto

ANZIO BASKET CLUB – TEMPOCASA EYER ROCK GALLARATE 61-57 (16-18; 18-19; 7-7; 20-13)

ANZIO BASKET CLUB: Ilardi 20 (6/11, 1/6), Masci ne, Bianchi 6 (2/4, 0/1), Polisena 18 (3/9, 3/10),

Dolciotti 2 (1/2), Ghirotto ne, Buontempo 5 (1/3, 1/3), Rossi ne, Tontini 5 (2/4), Lovato, Vastante 3 (1/1),

Baldini 2 (1/1, 0/2). All. Melchiorri

EMPOCASA EYER ROCK GALLARATE: Vignoni 4 (2/3, 0/3), Saporiti 12 (2/3, 2/6), Ferrario 8 (4/10 ,0/1) Di Priolo 2 (2/7, 0/2), Mandaglio 5 (1/2, 1/3) , Di Giorgi 2 (1/3, 0/1), Eddahbi 11 (5/9, 0/1),

Maggiorini 8 (1/10, 1/6), Guzzetti ne, Chiesa, Tarozzo, Morosini 5 (1/2,1/7). All. Maino

Nella finale 3º-4º posto della Finale Nazionale Under 15 Eccellenza, Anzio Basket Club ha avuto la meglio su BBG Gallarate con il punteggio di 61-57, al termine di una partita intensa e combattuta. Gallarate è partita meglio nei primi due quarti (18-16 e 19-18), chiudendo il primo tempo avanti di 3 lunghezze. Il terzo periodo si è rivelato equilibrato e poco prolifico per entrambe (7 punti a testa), ma è stato l’ultimo quarto a fare la differenza. Anzio ha trovato ritmo e precisione nell’ultima frazione, segnando 20 punti contro i 13 di Gallarate, ribaltando così il punteggio e chiudendo con 4 punti di vantaggio.

Protagonista assoluto per Anzio è stato ancora una volta Daniele Ilardi, autore di 20 punti e 18 rimbalzi, confermandosi riferimento offensivo e difensivo. Per Gallarate, buone le prove di Saporiti (12 punti) e Maggiorini (8 punti e 12 rimbalzi).

” E’ stata una partita bella e combattuta, di grande intensità e con continui capovolgimenti di fronte, ha commentato il coach di Anzio Basket Matteo Melchiorri, non pensavamo neanche noi di poterci spingere cosi in avanti ed è un risultato che premia il lavoro portato avanti dalla società sull’intero settore giovanile”.

Sono stati eletti nel miglior quintetto della manifestazione

Farid Compaore (EA7 Emporio Armani Olimpia Milano)

Mattia Sguazzin (EA7 Emporio Armani Olimpia Milano)

Lewis Okadoh (College Basket Borgomanero)

Diego Ilardi (Anzio Basket Club)

Andrea Maggiorini (Tempocasa Eyer Rock Gallarate)

Miglior Allenatore: Stefano Bizzozero (EA7 Emporio Armani Olimpia Milano)

Albo d’Oro

2025 EA7 Emporio Armani Olimpia Milano (Agropoli)

2024 EA7 Emporio Armani Olimpia Milano (Anagni)

2023 Varese Academy Conforama Italia (Pescara)

2022 A|X Armani Exchange Olimpia Milano (Pordenone)

2021 non disputato

2020 non disputato

2019 Stella Azzurra Roma (Donoratico e Cecina)

2018 Stella Azzurra Roma (Roseto degli Abruzzi)

2017 Stella Azzurra Roma (Porto San Giorgio)

2016 Libertas Cernusco (Bassano del Grappa)

2015 Stella Azzurra Roma (Desio)

2014 Stella Azzurra Roma (Padova)

