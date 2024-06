Basket – Estathé 3×3 Italia 2024, Electromercantil e Team Up Pro Women vincono l’Opening Tournament di Alba

Gli spagnoli qualificati alla tappa di Losanna del FIBA 3×3 World Tour (16-17 agosto) Alba – Electromercantil (Torneo maschile) e Team Up Pro Women (Torneo femminile) sono le squadre vincitrici dell’Opening Tournament dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024 che si è giocato ad Alba (CN).

Con questo successo gli spagnoli hanno staccato il pass per la tappa di Losanna del FIBA 3×3 World Tour, il tour 3×3 più importante al mondo, in programma il 16 e 17 agosto.

La formazione di Getafe (Sergi Costa, Jorge Parra Baez, Mario Alvarez Puertas, Walter Bueriberi) ha battuto in finale in un derby tutto spagnolo i PBL Gipuzkoa San Sebastian 22-20, mentre le Team Up Pro Women (Erica Reggiani, Meriem Nasraoui, Milena Mioni, Ludovica Albanelli) hanno sconfitto le Pow(h)er 21-15.

MVP del Torneo Maschile è stato Walter Bueriberi, del Torneo Femminile Mery Nasraoui. I premi Fair Play sono andati a Daniele Pesenato (Evolution 3×3 Tortona) e Alice Peserico (Pow(h)er)

L’Opening Tournament di Alba ha dato il via ad un tour che toccherà 19 Regioni italiane, per un totale di 130 Tornei, e che porterà fino alle Estathé 3×3 Italia Finals di Cesenatico (2-3 agosto) che assegneranno il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Non casuale la scelta della location che ha ospitato il torneo di apertura della quarta edizione del circuito federale 3×3. La cittadina piemontese è infatti la sede storica del Gruppo Ferrero, che da ormai tre anni, con il proprio marchio Estathé, è title sponsor della manifestazione. Estathé, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2024. Per tutto il circuito Estathé intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile.

Nella tre giorni di Alba si è svolto, presso i campi della Zona H, anche il Jamboree minibasket organizzato dal Settore Giovanile Minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con l’Olimpo Basket Alba. La stessa società piemontese ha anche organizzato l’Estathé 3×3 Streetbasket Juniores Tournament, torneo giovanile riservato alle categorie Under 19, U17, U15, U14 e U13 Maschili e Femminili. Sui campi allestiti in Piazza Risorgimenti e Piazza Pertinace spazio anche all’attività sportiva di SportABILI Alba APS ASD, associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che promuove lo sport inclusivo per persone con disabilità.

I tornei dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport, sono suddivisi, in base al livello agonistico, in quattro fasce: Master, Top, Classic e Basic. Ogni Torneo permetterà ai ballers di acquisire punti validi per il ranking FIBA e costituirà una tappa per la qualificazione alle Finals.

Tutti gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3italiaofficial e su quella Facebook 3×3 Italia. Hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé

Qui tutti i tornei dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024.

Il Title sponsor del circuito

Estathé dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i sui primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici. Estathé e Street Basket una passione da mettere in piazza.

Com. Stam. + foto FIP